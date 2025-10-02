Μάντσεστερ: Δύο νεκροί από την επίθεση σε συναγωγή – Οι αρχές «εκτιμούν» ότι ο δράστης σκοτώθηκε από τους πυροβολισμούς

Νέες πληροφορίες από το Μάντσεστερ αναφέρουν ότι η επίθεση κοντά στη συναγωγή «Εβραϊκή Κοινότητα του Χίτον Παρκ» είχε θανάσιμη κατάληξη για δύο ανθρώπους, ενώ εκτιμάται ότι νεκρός είναι και ο ύποπτος δράστης, μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ.

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την κατάσταση και να παρέχουν βοήθεια στους τραυματίες, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας, σημειώνει το BBC.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP) επιβεβαίωσε ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν μετά το «σοβαρό περιστατικό» έξω από τη συναγωγή.

«Ένα τρίτο άτομο, ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης, πυροβολήθηκε από αξιωματικούς οπλισμένων δυνάμεων της GMP και εκτιμάται επίσης ότι είναι νεκρός», ανέφερε επίσης η αστυνομία.

Η αστυνομία σημειώνει ότι δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, «λόγω ζητημάτων ασφαλείας που αφορούν ύποπτα αντικείμενα πάνω του». Ειδικές δυνάμεις για την εξουδετέρωση βομβών βρίσκονται ήδη στο σημείο, αναφέρει το Sky News.

Η GMP αναφέρει ότι «τρία ακόμη άτομα παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση».

«Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που προσεύχονταν στη συναγωγή κατά τη διάρκεια του περιστατικού έμειναν μέσα, αλλά στη συνέχεια απομακρύνθηκαν», προσθέτει.

Βίντεο από την εξουδετέρωση του δράστη

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και έχει επαληθευτεί από το BBC, δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί ανοίγουν πυρ εναντίον ενός άνδρα στη συναγωγή του Μάντσεστερ.

Στο πλάνο, που φαίνεται να τραβήχτηκε από περαστικό, δύο ένοπλοι αστυνομικοί στέκονται και σημαδεύουν με τα όπλα τους ένα άτομο που βρίσκεται ξαπλωμένο στο έδαφος.

Καθώς η κάμερα κινείται, φαίνεται ένα άλλο άτομο να βρίσκεται ξαπλωμένο κοντά στην είσοδο της συναγωγής, μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ ένα μαύρο αυτοκίνητο είναι σταματημένο ακριβώς δίπλα του.

The moment the suspect was shot by police in Manchester .. but is believed to be alive following the attack at the Heaton Park synagogue .. pic.twitter.com/GTfsQQyy7j — Martha (@MGonigle) October 2, 2025



Ένας από τους αστυνομικούς πλησιάζει τον φράκτη, όπου έχει συγκεντρωθεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων, και φωνάζει: «Όλοι οι άλλοι, κάντε πίσω. Αν δεν εμπλέκεστε, κάντε πίσω, απομακρυνθείτε… έχει βόμβα, φύγετε».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το άτομο που παρακολουθούν οι αστυνομικοί φαίνεται να προσπαθεί να σηκωθεί, αλλά ακούγονται δυνατοί κρότοι και πέφτει ξανά στο έδαφος.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει δημοσιευθεί μια φωτογραφία που δείχνει τον ύποπτο δράστη έξω από τη συναγωγή, και εξετάζεται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Βαθιά συγκλονισμένος» ο Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι εκείνος και η βασίλισσα Καμίλα είναι «βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι» από την επίθεση στο Μάντσεστερ, «ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα για την εβραϊκή κοινότητα. Οι σκέψεις μας συνοδεύουν όλους τους ανθρώπου που επλήγησαν από αυτό το τρομακτικό περιστατικό».

Ο βασιλιάς εξέφρασε την εκτίμησή του για την άμεση δράση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και συντόμευσε την παραμονή του στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη για να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Ο βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε πριν από την αναχώρησή του από την Δανία ότι επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις αναπτύσσονται για να εγγυηθούν την ασφάλεια των συναγωγών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αφήστε μας ήσυχους»

Η Ολίβια Γκόλντ, κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε στο BBC την εμπειρία της: «Ήρθα να δω τι συμβαίνει όταν άκουσα τα ελικόπτερα πάνω από το κεφάλι μου. Είναι απλώς φρικτό. Είμαστε μια ήσυχη κοινότητα, αφήστε μας ήσυχους. Δεν θέλουμε τίποτα από όλα αυτά. Είναι μόνο τέσσερα άτομα που έχουν τραυματιστεί – ευτυχώς, όσο γνωρίζω, κανείς δεν έχει χάσει τη ζωή του».

Όσον αφορά την ανταπόκριση της αστυνομίας, είπε: «Πιστεύω ότι ήταν απόλυτα εξαιρετική. Έφτασαν πολύ, πολύ γρήγορα».