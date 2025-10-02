Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν οι δρόμοι στο Αιτωλικό – Άντληση υδάτων από υπόγεια στην Κατόχη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν οι δρόμοι στο Αιτωλικό – Άντληση υδάτων από υπόγεια στην Κατόχη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Έντονα πλημμυρικά προβλήματα σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης (2/10) στις Οινιάδες και στο Αιτωλικό, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια με πολλούς πολίτες να αδυνατούν να βγουν ακόμη και από τα σπίτια τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το iaitoloakarnania.gr από την έντονη βροχόπτωση έλειψαν και τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο στο Νεοχώρι με καθιζήσεις. Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, στο σημείο έφτασε και η ΕΛ.ΑΣ..

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν την έλλειψη καθαρισμού σε φρεάτια ομβρίων υδάτων που προκαλούν χειμαρρώδεις δρόμους και προβλήματα στις μετακινήσεις και κάνουν έκκληση οι αρμόδιοι να επιληφθούν ενόψει του χειμώνα.

Άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ωρών. Οι πλημμύρες προκλήθηκαν κυρίως από φρεάτια που υπερχείλισαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν καταγραφεί 9 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από το Αιτωλικό και την Κατοχή.

