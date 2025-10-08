Αυτά τα 4 ζώδια νιώθουν πως κάτι δεν πάει καλά αυτή την περίοδο – «Υπομονή και τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σύντομα»

Τέσσερα ζώδια νιώθουν τελευταία ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά όλα πρόκειται να ξεκαθαρίσουν, λόγω του Ερμή που εισήλθε στον Σκορπιό στις 6 Οκτωβρίου 2025.

Ο Ερμής, ο πλανήτης που κυβερνά την επικοινωνία και τις διαδικασίες σκέψης μας, βρισκόταν στον Ζυγό από τις 18 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ίσως είχαμε εστιάσει περισσότερο στο να δώσουμε σημασία στις σχέσεις μας και την επίτευξη αρμονίας, αντί να αντιμετωπίσουμε ευθέως τις συγκρούσεις μέσα σε αυτές.

Αυτή η ενέργεια, μας κάνει να θέλουμε να προστατεύσουμε την καρδιά και τα συναισθήματά μας για να διατηρήσουμε την ισορροπία, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μας απομακρύνει από το πώς αισθανόμαστε και τι σκεφτόμαστε πραγματικά.

Αλλά τώρα που ο πλανήτης της επικοινωνίας βρίσκεται στον Σκορπιό, έρχονται στην επιφάνεια οι διεισδυτικές και αναλυτικές ιδιότητες αυτού του ζωδίου. Γινόμαστε ερευνητές και λύτες προβλημάτων, τα αινίγματα γίνονται συναρπαστικά, και τα μυστικά αποκαλύπτονται.

Τέσσερα ζώδια θα νιώσουν την επίδραση αυτής της διέλευσης πολύ πιο έντονα από τα υπόλοιπα, και αν ένιωθαν πως κάτι δεν «κολλούσε» το τελευταίο διάστημα, τώρα όλα αρχίζουν να βγάζουν νόημα.

Τα 4 ζώδια που βλέπουν τα πράγματα να βελτιώνονται – “Ακόμη και αν δεν το πιστεύετε όλα θα βγάλουν νόημα”

Σκορπιός

Ταύρος,

Λέων,

Υδροχόος

Σκορπιός

Σκορπιοί, όλα πρόκειται να αρχίσουν να βγάζουν πολύ περισσότερο νόημα καθώς ο Ερμής εισέρχεται στο ζώδιό σας. Ετοιμαστείτε να νιώσετε πιο σίγουροι στο να εκφράζεστε ελεύθερα και να λέτε τη γνώμη σας, καθώς θα αναπτύξετε μια πιο ισχυρή σχέση με τις σκέψεις σας και τον εσωτερικό σας κόσμο κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων.

Ωστόσο, με τον Άρη επίσης στο ζώδιό σας, αυτή η περίοδος απαιτεί διπλωματία και λεπτότητα στις αλληλεπιδράσεις σας, ειδικά όταν τα συναισθήματά σας είναι έντονα ή δύσκολο να τα ελέγξετε. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να νιώσετε πολύ πιο γενναίοι και δυναμικοί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μην αφήσετε το εγώ σας να σας παρασύρει.

Αν και θα λάμψετε με τις πρωτότυπες ιδέες σας, προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε τη διαύγεια και την έμπνευσή σας για να βοηθήσετε και άλλους όταν μπορείτε, ειδικά όταν γνωρίζετε νέους ανθρώπους ή επανασυνδέεστε με άτομα από το παρελθόν.

Ο Ερμής στο ζώδιό σας ενισχύει τη δημιουργικότητα και την έμπνευση, κάνοντάς σας πιο παραγωγικό. Είναι μια ιδανική περίοδος για έρευνα, συγγραφή ή κάθε είδους πνευματική εργασία. Αν νιώθατε ότι είχατε «κολλήσει» δημιουργικά, τώρα θα μπορέσετε να ξανασυνδεθείτε με τη φαντασία και τις ιδέες σας.

Ο Ερμής θα παραμείνει στο ζώδιό σας μέχρι τις 29 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, να είστε ανοιχτοί στη γνώση, έτοιμοι να δεχτείτε εποικοδομητική κριτική και να αντιμετωπίστε με ωριμότητα όσα φέρει αυτή η διέλευση, καθώς θα σας βοηθήσει να εξελιχθείτε σε βάθος.

Ταύρος

Ταύρε, αν αυτή την περίοδο νιώθετε πως κάτι δεν πάει καλά στη σχέση σας, κάντε λίγη υπομονή και όλα θα αρχίσουν να βγάζουν νόημα. Ο Ερμής στον Σκορπιό ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεών σας από τώρα έως τις 29 Οκτωβρίου, φέρνοντας νέα κατανόηση και βάθος.

Μετά την «θολή καταιγίδα» της πρόσφατης περιόδου εκλείψεων, αρχίζετε να επικοινωνείτε πιο καθαρά και με μεγαλύτερη άνεση, ακόμα κι αν αυτή η ενέργεια βρίσκεται σε αντίθεση με το ζώδιό σας. Ο Ερμής στον Σκορπιό φέρνει ένταση και συναίσθημα, δημιουργώντας μια φάση όπου μπορείς να δεθείτε βαθύτερα με τον σύντροφό σας. Αν είστε ελεύθερος, αυτή η περίοδος σας βοηθά να συνδεθείτε με νέα άτομα σε πιο ουσιαστικό επίπεδο. Προσέξτε όμως με ποιον μοιράζεστε τα συναισθήματά σας, γιατί μπορεί να νιώθετε πιο ευάλωτος στον έρωτα τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, οι επαγγελματικές σας σχέσεις μπορεί να γνωρίσουν σημαντική πρόοδο. Ο Άρης, πλανήτης της δράσης και της φιλοδοξίας, βρίσκεται επίσης σε αυτόν τον τομέα του ωροσκοπίου σας, δίνοντάς σας την ώθηση να κυνηγήσεις τους στόχους σας. Αποφύγετε να βιαστείτε – προχωρήστε βήμα-βήμα και δείξτε διάθεση συνεργασίας με όσους μπορούν να σας στηρίξουν.

Ο Ερμής μπορεί επίσης να φέρει ίαση στις φιλίες σας , καθώς θα είστε πιο ειλικρινείς και ανοιχτοί. Οι συμφιλιώσεις είναι πολύ πιθανές, ειδικά προς τα τέλη του μήνα, όταν ο Δίας και ο Κρόνος προσφέρουν στήριξη και σταθερότητα στον Ερμή.

Λέων

Λέοντες, όταν ο Ερμής βρισκόταν στον Ζυγό, οι φιλίες και οι κοινωνικές σας σχέσεις ήταν σημαντικές για εσάς. Ήταν μια περίοδος κατά την οποία η σύνδεση με τους άλλους ήταν πιο εύκολη και το να κάνετε φίλους ήταν συναρπαστικό, καθώς κατανοούσατε και συνδεόσασταν με αυτούς με ευκολία.

Στον επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό τομέα, ίσως να ξεκινήσατε ένα ομαδικό εγχείρημα που ενδέχεται να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Ωστόσο, ο Ερμής στον Σκορπιό σας κάνει πιο περίεργους και σας επιτρέπει να συνεχίσετε να εστιάζετε στις δυναμικές που έχετε με τους άλλους, ειδικά στο σπίτι.

Για τις επόμενες εβδομάδες, ο Ερμής θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Άρη σε αυτό το μέρος του χάρτη σας, υπενθυμίζοντας σας να είστε διπλωμάτες και προσεκτικοί με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με την οικογένεια ή τους φίλους σας, καθώς τα νεύρα μπορεί να οξυνθούν.

Από τώρα μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, το παρελθόν παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της μεταμόρφωσής σας, επιτρέποντάς σας να προχωρήσετε από οποιαδήποτε παλιά πικρία. Ενδέχεται να ανακαλύψετε οικογενειακή ιστορία ή να αντιμετωπίσετε οποιεσδήποτε τεταμένες καταστάσεις βιώνετε αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, αυτή είναι μια περίοδος που αντικατοπτρίζει μια πιθανή νέα αρχή με τον τρόπο που συνδέεστε με τα συναισθήματά σας.

Υδροχόος

Υδροχόε, μπορεί τελευταία να νιώθατε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στη δουλειά, όμως τώρα όλα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους. Ο Ερμής στον Σκορπιό ενεργοποιεί τον επαγγελματικό σας τομέα, βοηθώντας σας να καταλάβετε τι πραγματικά θέλετε να κάνετε στην καριέρα σας. Παράλληλα, η δυναμική ενέργεια του Άρη στον ίδιο αστερισμό σας ωθεί να ανέβετε επίπεδο και να κυνηγήσετε νέες κορυφές επιτυχίας. Νιώθετε έτοιμος να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό και να ακολουθήσετε τα πάθη σας.

Με τον Ήλιο στον Ζυγό έως τις 21 Οκτωβρίου, εμπνέεστε να ακολουθήσετε νέα πεδία γνώσης και να επικεντρωθείτε σε θέματα που σας κινούν την περιέργεια. Αυτή η νοητική ενέργεια μπορεί να γίνει σημείο καμπής για σας, καθώς θα σας βοηθήσει να επενδύσετε τον χρόνο και τη δημιουργικότητά σας σε καρποφόρες ιδέες που θα σας ωφελήσουν μακροπρόθεσμα.

Ο Ερμής στον Σκορπιό σας βοηθά επίσης να σταθείτε ως ηγέτης, καθώς όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω σας. Προσέξτε όμως τα λόγια σας, γιατί με τον Άρη στο ίδιο ζώδιο μπορεί να έχετε την τάση να μιλάτε αυθόρμητα ή παρορμητικά. Αυτή είναι μια στιγμή για συνεργασία και ισορροπία, όχι για αντιπαραθέσεις — χρησιμοποιήστε τη δύναμή σας με στρατηγική.

Ο Άρης σας καθιστά πολεμιστή που στοχεύει στην επόμενη νίκη, ενώ ο Ερμής λειτουργεί ως στρατηγικός νους, σχεδιάζοντας την πορεία σας προς την επιτυχία. Παρότι αυτή η ενέργεια τετραγωνίζει το ζώδιό σας και μπορεί να φέρει προκλήσεις, τελικά θα σας βοηθήσει να ανθίσετε αναζωπυρώνοντας την φιλοδοξία και τον σκοπό σας.