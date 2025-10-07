Η τύχη χαμογελά σε 3 ζώδια έως τις 12 Οκτωβρίου – «Μία ευκαιρία μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας»

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 6 έως 12 Οκτωβρίου 2025, η τύχη επιτέλους χαμογελά σε τρία ζώδια. Στην αρχή της εβδομάδας, η Πανσέληνος στον Κριό θα κορυφωθεί και ο Ερμής θα περάσει στον Σκορπιό. Αυτή είναι η τελική στιγμή μιας ιστορίας που ξεκίνησε το 2023, όταν άρχισε ο κύκλος των εκλείψεων Κριού και Ζυγού.

Αυτή η ενέργεια θα βοηθήσει να πραγματοποιηθούν τα όνειρά σας, ενώ θα φέρει σαφήνεια στις επιλογές που κάνετε στη ζωή σας. Ο Ερμής θα παραμείνει στον Σκορπιό έως τις 29 Οκτωβρίου, καθιστώντας αυτή την περίοδο ιδιαίτερα δυναμική για μεταμόρφωση και για εξερεύνηση όσων συντονίζονται με την ψυχή σας.

Αυτή η ενέργεια έχει να κάνει με το να επιτρέψετε στον εαυτό σας να δει τους όμορφους τρόπους με τους οποίους το σύμπαν σας καθοδηγεί, ώστε να μπορέσετε να αρπάξετε μια ευκαιρία που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας όταν παρουσιαστεί.

Η τύχη επιτέλους χαμογελά σε 3 ζώδια

Λέων

Ιχθύες

Αιγόκερως

Η νέα ζωή σας έχει επιτέλους φτάσει, αγαπητοί Λέοντες. Την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, η Πανσέληνος στον Κριό θα ανατείλει, προσφέροντάς σας βοήθεια για να ολοκληρώσετε σχέδια που αρχίσατε να δημιουργείτε από το 2023. Είτε έχετε εστιάσει συνειδητά σε ό,τι θέλετε να πετύχετε, είτε έχετε αντιμετωπίσει μια σειρά απροσδόκητων γεγονότων, η ζωή σας βρίσκεται εδώ και καιρό σε περίοδο μεταμόρφωσης και αναβάθμισης από τότε που ξεκίνησαν οι εκλείψεις Κριού και Ζυγού πριν από δύο χρόνια. Αυτή ήταν μια εποχή για να αμφισβητήσετε τις παλιές σας πεποιθήσεις και να αρχίσετε να ονειρεύεστε ξανά τη ζωή που πραγματικά επιθυμείτε. Παρόλο που υπήρξαν δυσκολίες, τώρα εισέρχεστε σε μια φάση όπου όλα όσα προσπαθούσατε να κάνετε θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται.

Η Πανσέληνος στον Κριό αυτής της εβδομάδας συνδέεται με τη Νέα Σελήνη και την ηλιακή έκλειψη στον Κριό που συνέβη νωρίτερα φέτος, στις 29 Μαρτίου. Ο σεληνιακός κύκλος του Κριού ευνοεί τα νέα ξεκινήματα, αλλά επειδή συνδέεται και με την πύλη των εκλείψεων, έχετε περάσει μέσα από μια μεγάλη καρμική κάθαρση. Πάρτε λίγο χρόνο αυτή την εβδομάδα για ενδοσκόπηση, ειδικά για να σκεφτείτε τι έχει αλλάξει μέσα σας και στη ζωή σας από το 2023.

Ίσως τα πράγματα να μην έχουν εξελιχθεί όπως τα είχατε σχεδιάσει, όμως υπάρχει κάτι μαγικό σε αυτό το σημείο όπου βρίσκεστε τώρα. Νιώθετε μεγαλύτερη ελευθερία, σύνδεση με την πηγή και τη δύναμη να επιλέγετε αυτό που είναι σωστό για εσάς – και όχι να ακολουθείτε τα σχέδια των άλλων.

Ιχθύες

Η αφθονία έρχεται μόνο μέσα από τη μεταμόρφωση, Ιχθύες. Ως ζώδιο του νερού, έχετε φυσική άνεση με την αλλαγή — περισσότερο από τα περισσότερα ζώδια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν γεμάτα δυσκολίες, καθώς υπήρχε μια αίσθηση στασιμότητας. Γνωρίζατε προς τα πού κατευθυνόσασταν, αλλά οι ανταμοιβές και οι ευκαιρίες δεν έφτασαν τόσο γρήγορα όσο περιμένατε. Η υπομονή είναι συνήθως ένα από τα δυνατά σας σημεία, όμως ακόμη κι εσείς αρχίσατε να αναρωτιέστε πότε θα δικαιωθεί η διαίσθησή σας. Παρ’ όλα αυτά, όλη η δουλειά και τα όνειρά σας έχουν αποδώσει, και καθώς ο Ερμής εισέρχεται στον Σκορπιό τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, θα καταλάβετε επιτέλους γιατί όλα έπρεπε να συμβούν όπως συνέβησαν.

Ο Ερμής θα παραμείνει στον Σκορπιό έως τις 29 Οκτωβρίου. Η ενέργεια του Σκορπιού φέρνει μαζί της τύχη, νέες ευκαιρίες και αφθονία. Σας βοηθά να βγείτε αποφασιστικά από τη ζώνη άνεσής σας. Με τον Ερμή σε αυτό το ζώδιο του νερού, η επικοινωνία θα ενισχυθεί — θα υπάρξουν σημαντικές συζητήσεις, προσφορές και νέες προτάσεις. Πρόκειται για μια δυναμική περίοδο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας, αρκεί να αγκαλιάσετε τη διαδικασία που σας οδήγησε ως εδώ.

Μην χάνετε χρόνο διερωτώμενοι γιατί άργησε τόσο, αλλά χαμογελάστε, γνωρίζοντας ότι το σύμπαν δούλευε πάντα υπέρ σας.

Αιγόκερως

Μην φοβάστε να κάνετε μια ριζική ανανέωση στη ζωή σας, αγαπητοί Αιγόκεροι. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο για εσάς να παραδεχτείτε ότι η ζωή σας δεν είναι όπως την είχατε ονειρευτεί και να ξεκινήσετε τη διαδικασία μιας πλήρους αναδόμησης όλων όσων γνωρίζετε μέχρι τώρα. Το ζήτημα είναι ότι σπάνια πρόκειται μόνο για έναν τομέα της ζωής σας που χρειάζεται προσοχή. Αν κάτι νιώθετε ότι δεν είναι σωστό, τότε δεν αφορά μόνο την προσωπική σας ζωή, τα συναισθηματικά ή την καριέρα σας, αλλά ολόκληρο τον τρόπο που προσεγγίζετε τη ζωή.

Αυτή την εβδομάδα, το σύμπαν σας φέρνει θετική και άφθονη ενέργεια ως επιβεβαίωση των επιλογών σας. Ήρθε η στιγμή να σταματήσετε να αντιστέκεστε στο μονοπάτι που θα σας οδηγήσει στο πεπρωμένο σας. Κοιτάξτε με κριτική ματιά τι πρέπει να αλλάξει στη ζωή σας. Μην βρίσκετε δικαιολογίες για τους άλλους και μην ανέχεστε λιγότερα απ’ όσα πραγματικά χρειάζεστε.

Τώρα είναι η ώρα να χρησιμοποιήσετε την έμφυτη ξεκάθαρη και αποφασιστική σας φύση για να διακρίνετε αν κάτι (ή κάποιος) σας βοηθά να ζείτε την καλύτερη εκδοχή της ζωής σας— ή όχι.

Μην πείσετε τον εαυτό σας να συμβιβαστεί με το μέτριο, όταν είστε προορισμένοι για το εξαιρετικό.