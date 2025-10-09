Θάλεια Ματίκα για Τάσο Ιορδανίδη: «Θεωρεί ότι δεν τον θέλω όσο στο παρελθόν – Του εξηγώ ότι νιώθω τελείως διαφορετικά»

Την Θάλεια Ματίκα υποδέχθηκε η Αθηναΐς Νέγκα το βράδυ της Τετάρτης στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, σε μια συζήτηση που κύλησε με αφορμή μια παλαιότερη δήλωση της ηθοποιού για τις δουλειές του σπιτιού —δήλωση που είχε προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις.

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε πως όσα είχε πει πριν από περίπου δύο χρόνια, σε εκπομπή της ΕΡΤ, παρεξηγήθηκαν. «Με είχαν ρωτήσει αν κάνω δουλειές του σπιτιού, ως πρώτη ερώτηση, όταν είχα πάει καλεσμένη σε μια εκπομπή. Τρομερό. Εγώ ουσιαστικά ήθελα να μιλήσω για την ενδυνάμωση της γυναίκας, αλλά παρεξηγήθηκε από πολλούς αυτή η απάντηση που έδωσα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια πρόσθεσε ότι «η μητέρα μου ήταν μάχιμη δικηγόρος με δικό της γραφείο και οι φίλες της ήταν δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και τα λοιπά. Οι γυναίκες αυτές δούλευαν σκληρά, κι όταν επέστρεφαν στο σπίτι, έκαναν τα πάντα —μαγείρευαν, σκούπιζαν, σφουγγάριζαν».

Η Θάλεια Ματίκα εξήγησε ότι μεγάλωσε βλέποντας γυναίκες να κουράζονται διπλά, και πως αυτή η εικόνα την έκανε να θεωρεί ότι οι οικιακές υποχρεώσεις δεν είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. «Αυτοί οι ρόλοι δεν ανήκουν στη γυναίκα, αλλά στους ανθρώπους που συμβιώνουν σε έναν χώρο» τόνισε. Πρόσθεσε επίσης πως, «αν οι άνθρωποι που ζουν μαζί έχουν τη δυνατότητα να έχουν βοήθεια στο σπίτι, είναι χαρά όλων να το κάνουν. Απλώς δεν μ’ αρέσει να το συγκεκριμενοποιούμε στη γυναίκα αυτό, ότι δηλαδή της ανήκει».

Στη συνέχεια, η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή, καθώς η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη, και το πώς έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Αναφερόμενη στη σεξουαλική τους ζωή, σημείωσε: «Αυτό εξαρτάται από τους ανθρώπους. Υπάρχουν υπερσεξουαλικά όντα, τα οποία έχω στο περιβάλλον μου, αλλά εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Θέλουν σ@ξ κάθε μέρα. Υπάρχουν άτομα που είναι σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, ειδικά εμείς οι γυναίκες μετά τα 40 μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία. Δεν είσαι όλη μέρα με το μυαλό σου στο σ@ξ».

Μιλώντας για τον άνδρα της, είπε με τρυφερότητα: «Τον λατρεύω τον Τάσο. Πολλές φορές θεωρεί ότι δεν τον θέλω τόσο όσο στο παρελθόν. Εγώ του εξηγώ ότι νιώθω τελείως διαφορετικά, γιατί η σύνδεσή μας είναι σε άλλα επίπεδα. Όταν είμαι ρουφηγμένη από την καθημερινότητα κι από την αλλαγή, κι οργανικά, δεν μπορεί να είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν πέφτω στο κρεβάτι».