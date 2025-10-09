Θάλεια Ματίκα για Τάσο Ιορδανίδη: «Θεωρεί ότι δεν τον θέλω όσο στο παρελθόν – Του εξηγώ ότι νιώθω τελείως διαφορετικά»

Enikos Newsroom

lifestyle

Θάλεια Ματίκα
Πηγή: Instagram

Την Θάλεια Ματίκα υποδέχθηκε η Αθηναΐς Νέγκα το βράδυ της Τετάρτης στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, σε μια συζήτηση που κύλησε με αφορμή μια παλαιότερη δήλωση της ηθοποιού για τις δουλειές του σπιτιού —δήλωση που είχε προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις.

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε πως όσα είχε πει πριν από περίπου δύο χρόνια, σε εκπομπή της ΕΡΤ, παρεξηγήθηκαν. «Με είχαν ρωτήσει αν κάνω δουλειές του σπιτιού, ως πρώτη ερώτηση, όταν είχα πάει καλεσμένη σε μια εκπομπή. Τρομερό. Εγώ ουσιαστικά ήθελα να μιλήσω για την ενδυνάμωση της γυναίκας, αλλά παρεξηγήθηκε από πολλούς αυτή η απάντηση που έδωσα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια πρόσθεσε ότι «η μητέρα μου ήταν μάχιμη δικηγόρος με δικό της γραφείο και οι φίλες της ήταν δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και τα λοιπά. Οι γυναίκες αυτές δούλευαν σκληρά, κι όταν επέστρεφαν στο σπίτι, έκαναν τα πάντα —μαγείρευαν, σκούπιζαν, σφουγγάριζαν».

Η Θάλεια Ματίκα εξήγησε ότι μεγάλωσε βλέποντας γυναίκες να κουράζονται διπλά, και πως αυτή η εικόνα την έκανε να θεωρεί ότι οι οικιακές υποχρεώσεις δεν είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. «Αυτοί οι ρόλοι δεν ανήκουν στη γυναίκα, αλλά στους ανθρώπους που συμβιώνουν σε έναν χώρο» τόνισε. Πρόσθεσε επίσης πως, «αν οι άνθρωποι που ζουν μαζί έχουν τη δυνατότητα να έχουν βοήθεια στο σπίτι, είναι χαρά όλων να το κάνουν. Απλώς δεν μ’ αρέσει να το συγκεκριμενοποιούμε στη γυναίκα αυτό, ότι δηλαδή της ανήκει».

Στη συνέχεια, η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή, καθώς η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη, και το πώς έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Αναφερόμενη στη σεξουαλική τους ζωή, σημείωσε: «Αυτό εξαρτάται από τους ανθρώπους. Υπάρχουν υπερσεξουαλικά όντα, τα οποία έχω στο περιβάλλον μου, αλλά εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Θέλουν σ@ξ κάθε μέρα. Υπάρχουν άτομα που είναι σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, ειδικά εμείς οι γυναίκες μετά τα 40 μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία. Δεν είσαι όλη μέρα με το μυαλό σου στο σ@ξ».

Μιλώντας για τον άνδρα της, είπε με τρυφερότητα: «Τον λατρεύω τον Τάσο. Πολλές φορές θεωρεί ότι δεν τον θέλω τόσο όσο στο παρελθόν. Εγώ του εξηγώ ότι νιώθω τελείως διαφορετικά, γιατί η σύνδεσή μας είναι σε άλλα επίπεδα. Όταν είμαι ρουφηγμένη από την καθημερινότητα κι από την αλλαγή, κι οργανικά, δεν μπορεί να είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν πέφτω στο κρεβάτι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Σε ανοδική τροχιά επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές – Πάνω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ΚΑΕ – Ποια καταστήματα αφορά

Το νέο «concept» πληκτρολόγιο της Google Japan εμπνέεται από τα παλιά περιστροφικά τηλέφωνα

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
03:08 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Λήδα Μανθοπούλου: «Πάγωσα όταν διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας»

Στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (...
01:15 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Παπουτσάκη για το αυτοάνοσό της: «Δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο επιτυχημένο σίριαλ...
23:26 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: «Δεν πέθανα ακόμα» διαβεβαιώνει η Ντόλι Πάρτον διαψεύδοντας τις φήμες που τη θέλουν ετοιμοθάνατη

Η Ντόλι Πάρτον, ένας θρύλος της μουσικής κάντρι, ανέβασε σήμερα ένα βίντεο στο Instagram για ν...
22:31 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Σοφία Μάνου: «Η φωνή της Βέμπο είναι η ψυχή της Ελλάδας και η έμπνευση γι’ αυτό το έργο ήρθε από τον Γέροντα Εφραίμ τον Βατοπαιδινό»

Η Σοφία Μάνου με αφορμή τη μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα «Σοφία Βέμπο – Η φωνή που νίκησε τον φασισ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης