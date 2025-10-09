Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Η κυβέρνηση θα συνεδριάσει για να εγκρίνει συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων»

Η Χαμάς αποδέχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης την πρώτη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ιστορική συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή των ομήρων και στην έναρξη διαδικασιών ειρήνευσης.

Την εξέλιξη αυτή χαιρέτισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε λόγο για «μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ». Ο ίδιος ανακοίνωσε πως θα συγκαλέσει την κυβέρνησή του για να εγκρίνει τη συμφωνία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ. Θα συγκαλέσω την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρει όλους τους αγαπητούς μας ομήρους πίσω στην πατρίδα τους».

Στην επίσημη δήλωσή του, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και τις δυνάμεις ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι «χάρη στο θάρρος και τη θυσία τους φτάσαμε σε αυτή την ημέρα». Παράλληλα, τόνισε πως η χώρα θα προχωρήσει άμεσα στον επαναπατρισμό των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας στις οικογένειές τους.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε λίγο μετά τη δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γνωστοποίησε ότι επήλθε συμφωνία ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες πλευρές, το Ισραήλ και τη Χαμάς, έπειτα από έντονες διπλωματικές διεργασίες που προηγήθηκαν.

Σε μήνυμά του μέσω X (πρώην Twitter), ο Νετανιάχου επανέλαβε: «Μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ. Θα συγκαλέσω αύριο την κυβέρνηση, προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρει πίσω όλους τους πολύτιμους ομήρους μας. Ευχαριστώ τους ηρωικούς στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας, χάρη στο θάρρος και τη θυσία των οποίων φτάσαμε έως εδώ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του, από τα βάθη της καρδιάς μου, για τη δέσμευσή τους σε αυτή την ιερή αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων μας. Με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε όλους τους στόχους μας και να επεκτείνουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας».