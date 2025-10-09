Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Η κυβέρνηση θα συνεδριάσει για να εγκρίνει συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων»

Enikos Newsroom

διεθνή

Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Η κυβέρνηση θα συνεδριάσει για να εγκρίνει συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων»

Η Χαμάς αποδέχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης την πρώτη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ιστορική συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή των ομήρων και στην έναρξη διαδικασιών ειρήνευσης.

Την εξέλιξη αυτή χαιρέτισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε λόγο για «μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ». Ο ίδιος ανακοίνωσε πως θα συγκαλέσει την κυβέρνησή του για να εγκρίνει τη συμφωνία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ. Θα συγκαλέσω την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρει όλους τους αγαπητούς μας ομήρους πίσω στην πατρίδα τους».

Στην επίσημη δήλωσή του, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και τις δυνάμεις ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι «χάρη στο θάρρος και τη θυσία τους φτάσαμε σε αυτή την ημέρα». Παράλληλα, τόνισε πως η χώρα θα προχωρήσει άμεσα στον επαναπατρισμό των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας στις οικογένειές τους.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε λίγο μετά τη δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γνωστοποίησε ότι επήλθε συμφωνία ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες πλευρές, το Ισραήλ και τη Χαμάς, έπειτα από έντονες διπλωματικές διεργασίες που προηγήθηκαν.

Σε μήνυμά του μέσω X (πρώην Twitter), ο Νετανιάχου επανέλαβε: «Μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ. Θα συγκαλέσω αύριο την κυβέρνηση, προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρει πίσω όλους τους πολύτιμους ομήρους μας. Ευχαριστώ τους ηρωικούς στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας, χάρη στο θάρρος και τη θυσία των οποίων φτάσαμε έως εδώ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του, από τα βάθη της καρδιάς μου, για τη δέσμευσή τους σε αυτή την ιερή αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων μας. Με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε όλους τους στόχους μας και να επεκτείνουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Σε ανοδική τροχιά επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές – Πάνω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ΚΑΕ – Ποια καταστήματα αφορά

Το νέο «concept» πληκτρολόγιο της Google Japan εμπνέεται από τα παλιά περιστροφικά τηλέφωνα

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:56 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου – Ζητά εγγυήσεις για την εφαρμογή της από το Ισραήλ

Η Χαμάς έκανε γνωστό την Πέμπτη ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στ...
02:13 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς – Το Σάββατο θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι

Το Ισραήλ και η Χαμάς φαίνεται πως έκαναν ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της κρίσης ...
02:00 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Χαμάς: Αποδέχθηκε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα – Tο Σάββατο θα απελευθερώσει τους ζωντανούς ομήρους

Η Χαμάς φαίνεται πως αποδέχθηκε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφ...
01:56 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Πηγές της Χαμάς αναφέρουν ότι αποδέχθηκε τη συμφωνία για τη Γάζα – Υπογραφή την Πέμπτη στην Αίγυπτο

Η Χαμάς φαίνεται πως έχει αποδεχθεί μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας,...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης