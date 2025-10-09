Άρης – Χάμπουργκ Τάουερς 98-76: Έκαναν το 2/2 οι «κίτρινοι» στο EuroCup

Ο Άρης του Μπόγκνταν Καράιτσιτς πέτυχε μια ακόμα πειστική νίκη στο φετινό EuroCup, επικρατώντας με 98-76 του Αμβούργου και κάνοντας το 2/2 στη διοργάνωση. Οι Θεσσαλονικείς είχαν τον πλήρη έλεγχο σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, δείχνοντας ότι φέτος έχουν τη δυναμική να πρωταγωνιστήσουν.

Το ξεκίνημα ήταν σχετικά ισορροπημένο, με τη γερμανική ομάδα να κρατά επαφή στο σκορ μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα, ο Άρης επέβαλε τον ρυθμό του και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το Αμβούργο τα βρήκε… σκοτεινά στην επίθεση, έχοντας 1/17 τρίποντα, ενώ ο προπονητής του, Μπαρλόσκι, δεν κατάφερε να «ξυπνήσει» τους απογοητευμένους παίκτες του.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος έπαιξε το δίδυμο των Ελάιζα Μήτρου Λονγκ και Μπράις Τζόουνς, που σημείωσαν 15 και 16 πόντους αντίστοιχα, οδηγώντας την ομάδα σε υψηλό ρυθμό και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, οι Ίνοκ και Φόρεστερ κυριάρχησαν κοντά στο καλάθι, εκτελώντας σχεδόν κάθε φάση μέσα από τη ρακέτα.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στους νεαρούς παίκτες. Ο Παναγιώτης Λέφας ήταν εντυπωσιακός, σκοράροντας 13 πόντους μέσα σε μόλις 11 λεπτά, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων. Την ίδια στιγμή, οι Βασίλης Καζαμίας και Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου γνώρισαν κι αυτοί την αποθέωση, δείχνοντας πως η νέα γενιά του Άρη έχει μέλλον.

Το τελικό 98-76 επιβεβαίωσε την ανωτερότητα των «κιτρίνων», που πανηγύρισαν το δεύτερο ροζ φύλλο αγώνα στη διοργάνωση και έστειλαν μήνυμα πως φέτος είναι έτοιμοι να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο EuroCup.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 45-28, 70-45, 98-76

