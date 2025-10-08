Τουρκία: Έστειλε χιλιάδες drones καμικάζι στο Κόσοβο – Οργισμένη αντίδραση Βούτσιτς κατά της Άγκυρας

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Κόσοβο, Τουρκία, Drones

Το Κόσοβο παρέλαβε σήμερα drones καμικάζι από την Τουρκία. Την άφιξη τους στο αεροδρόμιο της Πρίστινας ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Άλμπιν Κούρτι, μέσω ανάρτησής του στο διαδίκτυο.

«Το Κόσοβο παρέλαβε χιλιάδες drones καμικάζι, στις 8 Νοεμβρίου, από την Τουρκία. Αυτά τα drones, γνωστά και ως RTF (Ready to Fly) Skydagger FPV που έχουμε αποκτήσει, είναι drones μάχης εξοπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς και δυνατότητα να πλήττουν τόσο κινούμενους όσο και στατικούς εχθρικούς στόχους», έγραψε στο facebook ο Κούρτι.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Κοσόβου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός αυτός έφτασε νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν και υπογράμμισε το γεγονός ότι αυξάνεται σημαντικά «η ισχύς κρούσης του στρατού με την χρήση νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός σύγχρονου πολέμου».

Ο εξοπλισμός του Κοσόβου από την Τουρκία εξόργισε το Βελιγράδι. Άμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ο οποίος εξαπέλυσε μύδρους κατά της Άγκυρας.

«Είμαι σοκαρισμένος από τη συμπεριφορά της Τουρκίας και τη βάναυση παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και από τον συνεχιζόμενο εξοπλισμό των αρχών της Πρίστινας. Είναι πλέον απολύτως σαφές ότι η Τουρκία δεν θέλει σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και ότι ονειρεύεται να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Σερβία είναι μια μικρή χώρα, αλλά καταλάβαμε καλά το μήνυμα!», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

 

Σημειώνεται ότι η Τουρκία από το 2018 εξοπλίζει συνεχώς τον στρατό του Κοσόβου με σύγχρονα συστήματα. Το 2023 παρέδωσε στο Κόσοβο ένα σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Bayraktar, ενώ το 2024 συμφώνησε με την Πρίστινα την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής βλημάτων πυροβολικού.

