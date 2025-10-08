ΗΠΑ: «Δεν πέθανα ακόμα» διαβεβαιώνει η Ντόλι Πάρτον διαψεύδοντας τις φήμες που τη θέλουν ετοιμοθάνατη

Σταύρος Ιωακείμ

lifestyle

ΗΠΑ: «Δεν πέθανα ακόμα» διαβεβαιώνει η Ντόλι Πάρτον διαψεύδοντας τις φήμες που τη θέλουν ετοιμοθάνατη

Η Ντόλι Πάρτον, ένας θρύλος της μουσικής κάντρι, ανέβασε σήμερα ένα βίντεο στο Instagram για να αποδείξει ότι «δεν πέθανε ακόμα» και να καθησυχάσει τους θαυμαστές της, αφού η αδελφή της τους κάλεσε χθες να προσευχηθούν για αυτήν.

Η 79χρονη τραγουδίστρια ακύρωσε πρόσφατα έξι συναυλίες που επρόκειτο να δώσει τον Δεκέμβριο στο Λας Βέγκας και τις προγραμμάτισε για τον Σεπτέμβριο του 2026. Αμέσως άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για την κατάσταση της υγείας της και η ίδια θέλησε να τις διαψεύσει αναρτώντας ένα βίντεο που την δείχνει, χαμογελαστή και μακιγιαρισμένη, να γυρίζει διαφημίσεις μπροστά σε πράσινο φόντο.

«Σας μοιάζω άρρωστη; Εργάζομαι σκληρά εδώ» λέει στο βίντεο που φέρει τη λεζάντα: «Δεν πέθανα ακόμη!».

«Κυκλοφορούν πολλές φήμες και σκέφτηκα ότι αν το ακούγατε από εμένα την ίδια, θα ξέρατε ότι είμαι καλά. Δεν πιστεύω ότι ο Θεός τελείωσε μαζί μου και δεν σταμάτησα να δουλεύω», είπε.

Την Τρίτη, η αδελφή της, η Φρίντα Πάρτον, υποδαύλισε τις φήμες, όταν κάλεσε τους θαυμαστές της να προσευχηθούν για την Ντόλι. «Πιστεύω πραγματικά στη δύναμη της προσευχής και ζητώ από όλους εκείνους που την αγαπούν σε όλον τον κόσμο να γίνουν μαχητές της προσευχής και να προσευχηθούν μαζί μου» ανέφερε στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι «προσευχόταν όλη τη νύχτα για την αδελφή της».

Αν και παραδέχτηκε ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας, η Ντόλι Πάρτον προτίμησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε αυτό το μήνυμα καθώς ορισμένοι το ερμήνευσαν ως προαναγγελία του επικείμενου θανάτου της. «Εκτιμώ τις προσευχές σας, επειδή και εγώ είμαι άνθρωπος της πίστης (…) αλλά θέλω να ξέρετε ότι είμαι καλά», επέμεινε. Εξήγησε ότι παραμέλησε λίγο την υγεία της μετά τον θάνατο του συζύγου της αλλά τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. «Δεν είναι τίποτα το σοβαρό, αλλά αναγκάστηκα να ακυρώσω ορισμένα πράγματα για να μπορώ να μείνω πιο κοντά στο σπίτι μου» συνόψισε.

Εκτός από τις συναυλίες στο Λας Βέγκας, η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε και τη συμμετοχή της στην απονομή των τιμητικών Όσκαρ, στις 17 Νοεμβρίου, όπου επρόκειτο να τραγουδήσει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Σε ανοδική τροχιά επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές – Πάνω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ΚΑΕ – Ποια καταστήματα αφορά

Το νέο «concept» πληκτρολόγιο της Google Japan εμπνέεται από τα παλιά περιστροφικά τηλέφωνα

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:31 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Σοφία Μάνου: «Η φωνή της Βέμπο είναι η ψυχή της Ελλάδας και η έμπνευση γι’ αυτό το έργο ήρθε από τον Γέροντα Εφραίμ τον Βατοπαιδινό»

Η Σοφία Μάνου με αφορμή τη μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα «Σοφία Βέμπο – Η φωνή που νίκησε τον φασισ...
21:30 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Βασίλης Παϊτέρης: «Άδικα με κατηγορούν – Το σπίτι είναι κανονικό, νόμιμο και δεν είναι δασικό»

Στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1, «Αποκαλύψεις», μίλησε το μεσημέρι της Τετάρτης (8...
21:25 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος: Μαζί για φαγητό πριν από την πολυσυζητημένη πρεμιέρα τους

Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος δείπνησαν μαζί σε γνωστό εστιατόριο! Πυρετώδεις είναι ...
20:35 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Συγκινεί η Πέγκυ Ζήνα για την κόρη της: «Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου…»

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (8/10) η κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα, Ηλέκτρα. Η επι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης