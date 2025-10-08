Τραμπ: Ενδέχεται να επισκεφτώ τη Μέση Ανατολή την Κυριακή – Η συμφωνία για τη Γάζα είναι «πολύ κοντά»

Τραμπ: Ενδέχεται να επισκεφτώ τη Μέση Ανατολή την Κυριακή – Η συμφωνία για τη Γάζα είναι «πολύ κοντά»
Φωτογραφία: Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να ταξιδέψει στην Μέση Ανατολή την Κυριακή, καθώς προχωρούν οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

«Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα συμβεί, έχει πολλές πιθανότητες να συμβεί. Μπορεί να πάω εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή», είπε. «Στην πραγματικότητα, θα δούμε, αλλά υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν πολύ καλά».

Ο Τραμπ είπε ότι αν ταξιδέψει στην περιοχή, θα φύγει είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή. Δεν είπε ποια χώρα ενδέχεται να επισκεφθεί.

Οι διαπραγματευτές συναντώνται στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ στη Θάλασσα Ερυθρά για να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα και στο τέλος των συγκρούσεων στην πολιορκημένη λωρίδα.

23:40 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

