«Σφάζονται» Πόρτο και Μπενφίκα για τον Βαγγέλη Παυλίδη – Με καταγγελία απειλεί ο πρόεδρος των Δράκων, απάντησαν με βίντεο οι Αετοί

Δεν λέει να κοπάσει η ένταση που προκλήθηκε από το ντέρμπι του πορτογαλικού πρωταθλήματος μεταξύ Πόρτο και Μπενφίκα, με τις διοικήσεις των δύο ομάδων να έχουν επιδοθεί σε μια δριμεία επίθεση που περιλαμβάνει καταγγελίες, αλλά και… βίντεο, με «πέτρα του σκανδάλου» τον Έλληνα επιθετικό Βαγγέλη Παυλίδη.

Την αρχή έκανε ο πρόεδρος της Πόρτο Αντρέ – Βίλας Μπόας ο οποίος έκανε γνωστό πως προτίθεται να υποβάλει καταγγελία για υποτιθέμενη επιθετική ενέργεια του Βαγγέλη Παυλίδη εις βάρος του Βέιγκα.

André Vil­las-Boas acordou e escolheu violência. 💥pic.twitter.com/djvAVIamnf — Dragão News 🇸🇻 (@DragaoNews1893) October 7, 2025

Από την πλευρά της, η Μπενφίκα δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του, ούτε τις αναφορές του για τα οικονομικά της ζητήματα, και απάντησε δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με εννέα επίμαχες φάσεις του ντέρμπι, επιχειρώντας να αναδείξει τις δικές της ενστάσεις για τη διαιτησία.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε δύο από αυτές, ο Βαγγέλης Παυλίδης φαίνεται να δέχεται χτύπημα με τον αγκώνα, μία φορά στο στομάχι και μία στο πρόσωπο.

Για την ιστορία το μεγάλο ντέρμπι έληξε ισόπαλο 0-0.