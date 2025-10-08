Ηράκλειο: Στο εδώλιο για την κατηγορία της απόπειρας βιασμού του ανήλικου αδελφού του

Enikos Newsroom

κοινωνία

σύλληψη

Ένας 25χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού και γενετήσιες πράξεις στον ανήλικο αδελφό του, σε δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις, μέσα στο 2020.

Σύμφωνα με το cretalive, πρόκειται για έναν 25χρονο σήμερα νεαρό, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού κατ’ εξακολούθηση, της απόπειρας γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών και της παράβασης του άρθρου 342, παρ. 2 ΠΚ που αναφέρει όποιος ενήλικος απευθύνει μεταξύ άλλων καταστάσεων προτάσεις γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο που του έχουν εμπιστευθεί να επιβλέπει, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

Αρνείται τις κατηγορίες

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με τον 25χρονο κατηγορούμενο να αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Η υπόθεση έφθασε στη δικαιοσύνη μετά από ενέργειες του σχολείου, στο οποίο πήγαινε ο μικρότερος αδελφός, καθώς ο τελευταίος φέρεται να εκμυστηρεύτηκε κάποια επιβαρυντικά πράγματα για τον μεγάλο του αδελφό και έτσι διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του 25χρονου, κ. Σπύρο Βρέντζο, ο εντολέας του αθωώθηκε τόσο για την κατηγορία της απόπειρας βιασμού όσο και για την κατηγορία της απόπειρας γενετήσιας πράξης. Κρίθηκε ένοχος για την τρίτη κατηγορία για την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, υπό τον όρο της παρακολούθησης προγράμματος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Πα.Γ.Ν.Η. «Δια της διαδικασίας αποδείχτηκε ότι δεν τελέστηκαν οι πράξεις που αναφέρονται στο κατηγορητήριο και αποσαφηνίστηκαν τα πραγματικά περιστατικά. Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστηρίου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Ε.Ε.: Μέτρα Προστασίας Αγροτών στο Πλαίσιο της Συμφωνίας με τη Mercosur – Τι περιλαμβάνουν

Άρειος Πάγος: Οι παππούδες υποχρεούνται να πληρώνουν διατροφή όταν ο πατέρας δεν μπορεί

Γιατί το Burger King «ξήλωσε» τη μασκότ Creepy King: Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από την απόφαση

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το μολύβι στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:55 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol για τρομοκρατία

Συνελήφθη στη Μυτιλήνη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτ...
20:29 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Συνελήφθη ο 43χρονος σύζυγος της εγκύου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από πιρούνι  

Συνελήφθη σήμερα στο Νέο Ψυχικό από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της περιοχής, ένας 43χ...
19:52 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Λαύριο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού – Πώς 2 γυναίκες σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως από την κατάρρευση μπαλκονιών κτιρίου σε κεντρικό δρόμο, ...
19:26 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Ενίσχυση των ελέγχων και των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Περιπολίες και μπλόκα σε περιοχές όπου η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση

Η ενίσχυση των ελέγχων και των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων αποφασίστηκε σε κυβερνη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης