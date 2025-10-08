Ηράκλειο: Στο εδώλιο για την κατηγορία της απόπειρας βιασμού του ανήλικου αδελφού του

Ένας 25χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού και γενετήσιες πράξεις στον ανήλικο αδελφό του, σε δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις, μέσα στο 2020.

Σύμφωνα με το cretalive, πρόκειται για έναν 25χρονο σήμερα νεαρό, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού κατ’ εξακολούθηση, της απόπειρας γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών και της παράβασης του άρθρου 342, παρ. 2 ΠΚ που αναφέρει όποιος ενήλικος απευθύνει μεταξύ άλλων καταστάσεων προτάσεις γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο που του έχουν εμπιστευθεί να επιβλέπει, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

Αρνείται τις κατηγορίες

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με τον 25χρονο κατηγορούμενο να αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Η υπόθεση έφθασε στη δικαιοσύνη μετά από ενέργειες του σχολείου, στο οποίο πήγαινε ο μικρότερος αδελφός, καθώς ο τελευταίος φέρεται να εκμυστηρεύτηκε κάποια επιβαρυντικά πράγματα για τον μεγάλο του αδελφό και έτσι διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του 25χρονου, κ. Σπύρο Βρέντζο, ο εντολέας του αθωώθηκε τόσο για την κατηγορία της απόπειρας βιασμού όσο και για την κατηγορία της απόπειρας γενετήσιας πράξης. Κρίθηκε ένοχος για την τρίτη κατηγορία για την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, υπό τον όρο της παρακολούθησης προγράμματος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Πα.Γ.Ν.Η. «Δια της διαδικασίας αποδείχτηκε ότι δεν τελέστηκαν οι πράξεις που αναφέρονται στο κατηγορητήριο και αποσαφηνίστηκαν τα πραγματικά περιστατικά. Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστηρίου» δήλωσε χαρακτηριστικά.