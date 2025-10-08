Ηράκλειο: Κατήγγειλε τον 45χρονο σύντροφό της για επικίνδυνα ερωτικά παιχνίδια – Έχανε τις αισθήσεις της από την πίεση που της ασκούσε με τα χέρια του 

Enikos Newsroom

κοινωνία

βιασμός

Μεταξύ ζωής και θανάτου περιγράφεται ότι κινούνταν η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού στο Ηράκλειο, αφού πολλές φορές μια 55χρονη έφθανε στο σημείο να χάσει τις αισθήσεις της από την…ασφυξία που της προκαλούσε με τα χέρια του ο 45χρονος σύντροφος της.

Μία ακραία κατάσταση που, όμως, αποτελούσε κοινή επιθυμία στο πλαίσιο της σεξουαλικής τους ζωής. Μάλιστα, όπως μεταδίδει το Cretalive, η 55χρονη είχε δείξει στον σύντροφο της πώς να κάνει ΚΑΡΠΑ, ώστε σε περίπτωση που συμβεί κάτι κακό, να μπορέσει να την βοηθήσει.

Η κατάσταση αυτή φέρεται να επαναλαμβανόταν μέχρι και προσφάτως, οπότε και η 55χρονη άρχισε να νιώθει φόβο και ανησυχία για τη ζωή της και φέρεται να εξέφρασε στον σύντροφό της, την πρόθεση της να μην συνεχίσει το ερωτικό παιχνίδι με την ασφυξία. Καταγγέλλει, όμως, ότι δεν βρήκε σύμφωνο τον 45χρονο, ο οποίος συνέχισε να την πιέζει.

Αστυνομικοί αναζήτησαν τον 45χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου και εν τέλει τον εντόπισαν την μεθεπόμενη της καταγγελίας να παρακολουθεί το σπίτι της 55χρονης οπότε και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του 45χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορία για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων καθώς φέρεται να κατέγραφε με το κινητό κάποιες ευαίσθητες πτυχές της κοινής ερωτικής τους ζωής.

Πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ φέρεται να προβάλλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς για το κίνητρο της καταγγελίας σε βάρος του.

Σημειώνεται οτι ο 45χρονος υπέβαλε μήνυση στην 55χρονη για ψευδή κατάθεση, με την γυναίκα να συλλαμβάνεται, αλλά αφέθηκε ελεύθερη.

