Κόντρα Λαζαρίδη-ΠΑΣΟΚ για τον Κορασίδη: «Θα τον απομακρύνει από δίπλα του ο κ. Ανδρουλάκης;» – «Οι “αποκαλύψεις” της ΝΔ πάνε… κουβά»

Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τον στενό συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, Μόσχου Κορασίδη.

«Να απομακρύνει τον στενό του συνεργάτη Μόσχο Κορασίδη», μετά την αποκάλυψη ότι εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο εισηγητής της ΝΔ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση, Μακάριος Λαζαρίδης.

Από την πλευρά του, ο κ. Κορασίδης, μέσα από ανάρτηση του, κατηγορεί τη ΝΔ για εργαλειοποίηση, τονίζοντας ότι στην Εξεταστική Επιτροπή που θα καταθέσει θα δώσει πλήρη στοιχεία, τα οποία θα αποδεικνύουν ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο σκάνδαλο και θα αποκαλύπτουν την συκοφαντία σε βάρος του.

«Η ΝΔ αποκάλυψε την εμπλοκή του Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη και φίλου του Νίκου Ανδρουλάκη, σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ. Ο κ. Κορασίδης σε δήλωση του επιβεβαίωσε την αποκάλυψη της ΝΔ. Περιμένουμε τώρα από τον κ. Ανδρουλάκη να πράξει τα δέοντα, δηλαδή να απομακρύνει τον στενό του συνεργάτη, κάτι άλλωστε το οποίο έχει ζητήσει για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κ. Χάρης Δούκας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωση του ο κ. Λαζαρίδης.

Μέσα από ανάρτηση του και «προς απάντηση στο non paper της ΝΔ», όπως αναφέρει, ο κ. Κορασίδης απορρίπτει όλες τις κατηγορίες, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θέλω να πω με αφορμή αυτό το γεγονός ότι πάντα ήμουν δίκαιος και δίπλα στους παραγωγικούς αγρότες και αυτό παραμένει ο στόχος μου μέχρι σήμερα. Αυτό καταλαβαίνω ενοχλεί πολύ και ενοχλεί αυτούς που μετείχαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούν να στρέψουν τα φώτα αλλού. Η υπόθεση αυτή είναι μια διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας και της δικαιοσύνης και δεν έχει καμία πολιτική χροιά, πολύ δε περισσότερο πολιτική παρέμβαση κανενός. Εργαλειοποιείται από τη ΝΔ με προφανή στόχο για να με συκοφαντήσει και με πλήξει αλλά άδικος κόπος.

Ήδη έχει ανακοινωθεί η κλήση μου στην εξεταστική όπου θα δώσω και για αυτό πλήρη στοιχεία, από τα οποία φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον οποίο εργάστηκα μέχρι τον Ιούλιο του 2012».

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Λαζαρίδης εκτίθεται επιχειρώντας να δώσει τα διαπιστευτήρια του στο Μαξίμου»

«Ο κ. Λαζαρίδης εκτίθεται επιχειρώντας να δώσει τα διαπιστευτήρια του στο Μαξίμου», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για τον βουλευτή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

Το ΠΑΣΟΚ του «θυμίζει» ότι «κάτι ανάλογο έπραξαν και άλλοι συνάδελφοι του Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εμφανίζονταν ‘βασιλικότεροι του Βασιλέως’ σε Εξεταστικές Επιτροπές θυσιάζοντας την προσωπική τους πολιτική αξιοπιστία για να καλύψουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη». «Αλλά προφανώς δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κ. Λαζαρίδη, έναν Βουλευτή που έκανε οικογενειακή ‘καριέρα’ στην Ομάδα Αλήθειας με τις ύποπτες χρηματοδοτήσεις», προσθέτει.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «οι ‘αποκαλύψεις’ της Νέας Δημοκρατίας πάνε …κουβά καθημερινά, γιατί όση λάσπη και να πετάξουν, η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια». «Υπομονή, θα πιείτε πολλά πικρά ποτήρια στην εξεταστική επιτροπή», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Λαζαρίδης: «Το ΠΑΣΟΚ χρειάστηκε πάνω από πέντε ώρες για να βρει τη φωνή του»

«Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ χρειάστηκε πάνω από πέντε ώρες για να βρει τη φωνή του και να απαντήσει στην αποκάλυψη της Νέας Δημοκρατίας για εμπλοκή του κ. Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη και φίλου του Προέδρου, κ. Ν. Ανδρουλάκη, σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Σε αυτές τις ώρες ο κ. Κορασίδης με ανακοίνωσή του παραδέχτηκε την εμπλοκή του στην αποκάλυψη της Νέας Δημοκρατίας. Και το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ αντί να απαντήσει επί της ουσίας για την υπόθεση του κ. Κορασίδη, ο οποίος το 2020 που έκανε την παρέμβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αποσπασμένος στο πολιτικό γραφείο του πρωτοκλασάτου στελέχους του Κινήματος, κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, αρκέστηκε σε προσωπικές ύβρεις. Τόσοι είναι!» συνεχίζει.

«Η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά περιμένουμε από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να μας απαντήσει ευθέως:

Γνώριζε ναι ή όχι για τη συγκεκριμένη παρέμβαση του στενού συνεργάτη και φίλου του κ. Κορασίδη;

Θα τον απομακρύνει από δίπλα του;

Συμφωνεί με τον υποψήφιο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Χ. Δούκα, που ζήτησε τη διαγραφή κάθε στελέχους του Κινήματος που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Η συνέχεια στην Εξεταστική Επιτροπή» καταλήγει ο κ. Λαζαρίδης.

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ χρειάστηκε πάνω από πέντε ώρες για να βρει τη φωνή του και να απαντήσει στην αποκάλυψη της Νέας Δημοκρατίας για εμπλοκή του κ. Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη και φίλου του Προέδρου, κ. Ν. Ανδρουλάκη, σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ. Σε αυτές τις… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) October 8, 2025

Ανδρουλάκης: «Έχω το χρέος να απομακρύνω από την κυβέρνηση τους απατεώνες και τους διεφθαρμένους της ΝΔ»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στον κ. Λαζαρίδη κατά την ομιλία του στη Βουλή.

«Θα επιμένω δίπλα μου να έχω τίμιους ανθρώπους και έχω ένα μεγάλο χρέος απέναντι στον ελληνικό λαό: Να απομακρύνω από την κυβέρνηση τους απατεώνες και τους διεφθαρμένους της ΝΔ. Και αυτούς και αυτούς που τους συγκαλύπτουν. Και πάνω από όλα τον μεγάλο αρχιτέκτονα αυτής την εγχώριας παρακμής, τον κ. Μητσοτάκη. Έναν επικίνδυνο και φαύλο πολιτικό. Έχετε το θράσος να μας υποδεικνύετε κιόλας τι θα κάνουμε όταν είστε βυθισμένοι σε τέτοια φαινόμενα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.