Λαζαρίδης στον Realfm 97,8: Το άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη είναι απαράδεκτο και προσβλητικό για την παράταξη – Ο κ. Σαμαράς να χαίρεται τον σύμβουλό του

«Καμία μάχη δεν είναι εκ προοιμίου εύκολη, θέλει πάντα αγώνα και επιχειρήματα. Βλέπω τα δημοσκοπικά ευρήματα, δεν το αντιμετωπίζω στην καθημερινότητά μου, αλλά σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες κρατάνε την ψήφο τους για την ώρα που πρέπει. Εμείς οφείλουμε ως κυβερνητικοί βουλευτές να αναδεικνύουμε τα θετικά της κυβέρνησης, προφανώς δεν τα κάνουμε όλα σωστά» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Ερωτηθείς για το άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη, που διετέλεσε σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά απάντησε «καταρχάς ο κ. Σαμαράς να χαίρεται τον σύμβουλό του, τον κ. Χρύσανθο Λαζαρίδη, ο οποίος προερχόμενος από την αριστερά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει προσφέρει στην παράταξή μας και βεβαίως στην χώρα. Από εκεί και πέρα, αν ο κ. Σαμαράς δεν επιθυμεί την όποια προσέγγιση λέτε εσείς ότι υπήρξε από την πλευρά του Πρωθυπουργού, είναι δικό του θέμα. Ξέρετε, έχουμε δημοκρατία, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει».

Και συνέχισε λέγοντας: «Έχει ρίξει μια κυβέρνηση ο κ. Σαμαράς, δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ φρόνιμο να δημιουργήσει εκ νέου θέματα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί κιόλας να την ρίξει. Μια παράταξη που τον τίμησε κάνοντάς τον αρχηγό, όταν κάποια στιγμή έλεγε “εγώ δεν θα γυρίσω ούτε κι αν με καλέσουν στη ΝΔ”. Θέλω να είμαι πολύ καθαρός σε αυτό. Από εκεί και πέρα, το άρθρο του κ. Λαζαρίδη, είναι ένα άρθρο απαράδεκτο, προκλητικό και θα έλεγα προσβλητικό απέναντι συνολικά στην παράταξη, όχι μόνον στον Πρωθυπουργό. Λέει για την προσέγγιση στην Τουρκία. Γιατί; Όταν προσέγγιζε την Τουρκία ο κ. Σαμαράς κάνοντας τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες – και πολύ καλά έκανε γιατί με την Τουρκία πρέπει να συνομιλούμε και στα χειρότερά μας- η Τουρκία δεν είχε το casus belli; Δεν έκανε παραβιάσεις και αερομαχίες στο Αιγαίο; Δεν προκαλούσε με τη Γαλάζια Πατρίδα; Αυτά συνέβαιναν και επί εποχής Αντώνη Σαμαρά. Που τότε ο Αντώνης Σαμαράς και η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου συνομιλούσε με την Τουρκία. Τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο που ενοχλεί τον κ. Χρύσανθο Λαζαρίδη, ας πάει να το βρει. Πάντως τέτοιου είδους επιθέσεις, τις θεωρώ επιθέσεις στην παράταξη, όχι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και καλά θα κάνει ο Χρύσανθος Λαζαρίδης να είναι πολύ προσεκτικός όταν μιλάει για αυτήν την παράταξη, στην οποία δεν έχει προσφέρει απολύτως τίποτα, μόνο θεωρίες».

Αναφορικά με την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε πως «την περασμένη Πέμπτη αποκαλύφθηκε ότι η οικογένεια του κ. Ξυλούρη, του επονομαζόμενου “Φραπέ”, αυτή η κυβέρνηση της ΝΔ έχει επιβάλλει πρόστιμα που ξεπερνούν τα 200.000. Άρα πώς γίνεται την ίδια στιγμή εμείς να έχουμε άνθρωπό μας τον Ξυλούρη και την ίδια στιγμή να επιβάλλουμε πρόστιμα που ξεπερνούν τα 200.000;».