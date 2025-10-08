Αργεντινή: Ο Μιλέι εμφανίστηκε ως ροκ σταρ σε συναυλία του και «έβαλε φωτιά» στη σκηνή – Αντιδράσεις ότι «ζει σε μια άλλη πραγματικότητα»

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, γνωστός για το εκρηκτικό του ταμπεραμέντο και την αγάπη του για τη ροκ μουσική, επέστρεψε στη σκηνή -κυριολεκτικά- επιχειρώντας να ανακτήσει τη δημοφιλία του εν μέσω σκανδάλων και οικονομικής αναταραχής.

Ο «ροκ σταρ πρόεδρος», όπως τον αποκαλούν, ανέβηκε στη σκηνή του Movistar Arena στο Μπουένος Άιρες, μπροστά σε 15.000 ενθουσιώδεις υποστηρικτές του.


«Ολέ, ολέ, ολέ, ολέ! Μιλέι! Μιλέι!» φώναζαν οι οπαδοί του καθώς ο 54χρονος Λατινοαμερικανός λαϊκιστής, πρώην τραγουδιστής σε tribute συγκρότημα των Rolling Stones, ξεκινούσε τη συναυλία του σε έναν χώρο που έχει φιλοξενήσει ονόματα όπως ο Λίαμ Γκάλαχερ, οι Judas Priest και οι Megadeth.

Φορώντας ένα δερμάτινο σακάκι, σήκωσε τα χέρια ψηλά, ήπιε μια γουλιά νερό και ξεκίνησε το εννιά κομματιών σετ του, αποτελούμενο κυρίως από επιτυχίες της δεκαετίας του ’80.

«Είμαι άνθρωπος», είπε στο γεμάτο στάδιο. «Ίσως να μην φαίνεται, αλλά είμαι».

Το «θαύμα» της Αργεντινής

Ο Μιλέι είχε ανέλθει στην εξουσία πριν από σχεδόν δύο χρόνια, υποσχόμενος να σώσει την οικονομία της χώρας του εξαλείφοντας τον πληθωρισμό και «κόβοντας» τις κρατικές δαπάνες με το «αλυσοπρίονό» του – κάτι που είχε ενθουσιάσει και τον Έλον Μασκ.

Φωτογραφία: AP

«Όπως η πτώση του Τείχους του Βερολίνου σηματοδότησε το τέλος μιας τραγικής εποχής για τον κόσμο, αυτές οι εκλογές αντιπροσωπεύουν ένα σημείο καμπής στην ιστορία μας», είχε δηλώσει ο ίδιος κατά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Δεκέμβριο του 2023.

Για ένα διάστημα, η πολιτική λιτότητας του Μιλέι φαινόταν να αποδίδει – τουλάχιστον για κάποιους. Η επιτυχία του να περιορίσει τον τριψήφιο πληθωρισμό του χάρισε διεθνή αναγνώριση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πανηγύρισε την προσπάθειά του να «κάνει την Αργεντινή σπουδαία ξανά».

Η επικεφαλής των Συντηρητικών στη Βρετανία, Κέμι Μπαντενόκ, δήλωσε ότι ήθελε να γίνει «η Βρετανίδα εκδοχή του Μιλέι».  Ο ιστορικός Νάιαλ Φέργκιουσον ταξίδεψε στο Μπουένος Άιρες για να τον συναντήσει και να εξάρει την «εκπληκτική ανάκαμψη» που, όπως έγραψε, πέτυχε με τη «θεραπεία-σοκ» του.

Συναυλία εν μέσω σκανδάλων και οικονομικής κρίσης

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, η «επανάσταση» του Μιλέι φαίνεται να έχει εκτροχιαστεί. Οι αμφιβολίες για το πολιτικό του μέλλον έχουν τρομάξει τις αγορές, προκαλώντας έντονη πτώση του πέσο, ενώ η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αντλήσει από τα περιορισμένα διεθνή αποθέματά της για να συγκρατήσει την κρίση.

Μέσα σε ένα κοινό 15.000 ατόμων, που περιλάμβανε πολιτικούς συμμάχους και νέους υποστηρικτές, ο Μιλέι άφησε στην άκρη το αλυσοπρίονό του και κράτησε μικρόφωνο, επιχειρώντας να αναζωπυρώσει το ηθικό της βάσης του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 26ης Οκτωβρίου και να ξεπεράσει το σκάνδαλο γύρω από την παραίτηση ενός κορυφαίου υποψηφίου του κυβερνώντος κόμματος.


Ο Χοσέ Λουίς Εσπέρτ, που ήταν υποψήφιος για το κοινοβούλιο στην επαρχία του Μπουένος Άιρες με το κυβερνών κόμμα «La Libertad Avanza» (Η Ελευθερία Προχωρά), παραιτήθηκε την Κυριακή έπειτα από καταγγελίες ότι έλαβε χρήματα από διακινητή ναρκωτικών – κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Ο Μιλέι δεν αναφέρθηκε ρητά στο σκάνδαλο επί σκηνής, ωστόσο αγκάλιασε δημοσίως τον Ντιέγκο Σαντίλι, που ανέλαβε να αντικαταστήσει τον Εσπέρτ στην προεκλογική εκστρατεία.

Η εκδήλωση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί ως η παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Η κατασκευή του θαύματος», μετατράπηκε σε μουσικό υπερθέαμα, μεταδιδόμενο ζωντανά από την κρατική τηλεόραση, με μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού να ερμηνεύουν εννέα ροκ διασκευές.

Ο ίδιος τραγούδησε κομμάτια όπως το «Demoliendo Hoteles» του Τσάρλι Γκαρσία και το «Libre» του Νίνο Μπράβο, τραγούδια που συνδέονται με την αντίσταση κατά της καταπίεσης και συμβολίζουν περιόδους όπως η στρατιωτική δικτατορία στην Αργεντινή και το καθεστώς του Φράνκο στην Ισπανία.

Σφοδρές αντιδράσεις

Ο κυβερνήτης του Μπουένος Άιρες, Άξελ Κισίλοφ, κατηγόρησε τον Μιλέι ότι «ζει σε μια άλλη πραγματικότητα». «Ίσως όταν ήταν ακόμα υποψήφιος να μπορούσε να κάνει τέτοια πράγματα, αλλά τώρα το θεωρώ πολύ σοβαρό… Θα έπρεπε να αναλαμβάνουν ευθύνες και να ασχολούνται με όσα αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο C5N.

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο βουλευτής Ρικάρντο Λόπες Μέρφι, που έγραψε στο X: «Επιστρέψτε στον πλανήτη Γη, κύριε πρόεδρε. Η χώρα μας σας χρειάζεται εδώ. Αυτές οι εικόνες προκαλούν ένα μείγμα ντροπής, οργής και πόνου».

Ο πρώην υπουργός Οικονομίας, Μαρτίν Λουστέο, πρόσθεσε: «Μια μέρα χαμένης δουλειάς, και το μοναδικό θαύμα στην Αργεντινή είναι αυτό που πετυχαίνουν οι οικογένειες που κάνουν μαγικά για να τα βγάλουν πέρα ως το τέλος του μήνα».

Ο Μιλέι, του οποίου το κόμμα υπέστη πρόσφατα σημαντική ήττα στο Μπουένος Άιρες, απάντησε στους επικριτές του επί σκηνής: «Μπορεί να κερδίσατε έναν γύρο, αλλά δεν έχετε κερδίσει ακόμα τη μάχη, πολύ λιγότερο τον πόλεμο».

Η βραδιά έκλεισε με τον Μιλέι να αποχωρίζεται το δερμάτινο σακάκι του για ένα κοστούμι και γραβάτα, υποσχόμενος ευρείες «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» μετά τις 10 Δεκεμβρίου, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να αυξήσει τη δύναμή του στο Κογκρέσο.

Με πληροφορίες από: Guardian, CNN

