Χαμάς: Αποδέχθηκε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα – Tο Σάββατο θα απελευθερώσει τους ζωντανούς ομήρους

Η Χαμάς φαίνεται πως αποδέχθηκε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγές της «παλαιστινιακής αντίστασης» που επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο al-Mayadeen, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την Πέμπτη στην Αίγυπτο, με τη μεσολάβηση του Καΐρου, που έχει αναλάβει καθοριστικό ρόλο στις συνομιλίες.

Ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, είχε συνάντηση με τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί μια «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων και μίλησε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Χαμάς προτίθεται να απελευθερώσει τους τελευταίους ζωντανούς ομήρους το Σάββατο, σύμφωνα με δύο πηγές που συμμετέχουν στις συνομιλίες και τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα The Times of Israel. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Πέμπτη, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή αποκλιμάκωση της πολύμηνης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Την αισιοδοξία για το επικείμενο τέλος των συγκρούσεων ενίσχυσαν και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται «πολύ κοντά» στην ολοκλήρωσή τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.

«Είναι πολύ κοντά», είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο. «Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, σπουδαίους διαπραγματευτές. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί». Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι ενδέχεται να μεταβεί «προς το τέλος της εβδομάδας, συγκεκριμένα την Κυριακή», σημειώνοντας πως «οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ καλά» και εκφράζοντας την ελπίδα ότι η «ειρήνη στη Μέση Ανατολή» θα γίνει πραγματικότητα.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι έκανε λόγο για «πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις» στις συνομιλίες και αποκάλυψε ότι προσκάλεσε τον Τραμπ να παραβρεθεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας, εφόσον αυτή επιτευχθεί.

Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου —ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ— βρίσκονται στο Σαρμ ελ Σέιχ, μαζί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι και τον επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν, όπου συνεχίζονται οι συζητήσεις για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επικεντρώνονται στη διακοπή των εχθροπραξιών, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγές με γνώση των συνομιλιών ανέφεραν ότι το βασικό σημείο τριβής αφορά τον μηχανισμό αποχώρησης του Ισραήλ. Η Χαμάς ζητά σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα συνδέεται με τη σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων και θα εξασφαλίζει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Η οργάνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη παραδώσει τις λίστες με τους ομήρους που κρατά και τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που ζητά να απελευθερωθούν, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Όπως τονίζουν δύο πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών στην Αίγυπτο, τα σοβαρότερα ζητήματα έχουν πλέον επιλυθεί, απομένοντας μόνο διαδικαστικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η οριστικοποίησή της θεωρείται θέμα χρόνου, με ενδεχόμενη ανακοίνωση εντός των επόμενων ωρών.