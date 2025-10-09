Associated Press: Ο Μάρκο Ρούμπιο έδωσε σημείωμα στον Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας του να εγκρίνει ανάρτηση στα social media για συμφωνία στη Γάζα

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο παρέδωσε ένα χειρόγραφο σημείωμα στον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την έγκρισή του για μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με επικείμενη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή, όπως μετέδωσε το Associated Press.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το σημείωμα ανέφερε: «Πρέπει να εγκρίνετε σύντομα μια ανάρτηση στο Truth Social, ώστε να ανακοινώσετε πρώτος τη συμφωνία». Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε τις δηλώσεις του για τα μέτρα κατά του Antifa, όταν έλαβε το σημείωμα του Ρούμπιο σχετικά με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για την εξέλιξη λέγοντας: «Μόλις έλαβα ένα σημείωμα από τον υπουργό, που λέει ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή και ότι θα με χρειαστούν πολύ σύντομα».

🚨 BREAKING: Secretary of State Marco Rubio just handed President Trump a note regarding a MAJOR foreign policy development “I’ve been given a note by the secretary of state saying we are VERY close to a deal in the Middle East! They will need me pretty quickly, so I can take a… pic.twitter.com/11VMx6fAIb — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 8, 2025

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πρέπει να φύγω τώρα για να προσπαθήσω να λύσω κάποια προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα συμβεί, έχει πολλές πιθανότητες να συμβεί. Μπορεί να πάω εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή. Στην πραγματικότητα, θα δούμε, αλλά υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν πολύ καλά».

Ο Τραμπ διευκρίνισε πως, αν πραγματοποιηθεί το ταξίδι, θα αναχωρήσει είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή, χωρίς όμως να αναφέρει ποια χώρα σκοπεύει να επισκεφθεί. Παράλληλα, οι διαπραγματευτές συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στη Θάλασσα Ερυθρά, προσπαθώντας να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα και στην παύση των συγκρούσεων στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» προς την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο προειδοποίησε πως «ακόμη υπάρχουν πολλά να γίνουν». Όπως είπε, «λαμβάνουμε πολύ θετικές αναφορές. Πριν από μία ώρα —υποθέτω ότι εκεί έχει ήδη νυχτώσει—, αισθανόμαστε ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σήμερα, αν και υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Ωστόσο, οι αναφορές είναι καλές και θετικές», τόνισε μετά το γεύμα των Ρεπουμπλικάνων της Γερουσίας, όπου ενημέρωσε τους συναδέλφους του για τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ακόμη: «Είμαι αισιόδοξος ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Ελπίζω ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν — όλοι οι όμηροι. Έχει σημειωθεί καλή πρόοδος. Αλλά όλα ξεκινούν με την επιστροφή όλων των ομήρων στην πατρίδα τους. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αν και υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν».

Η αίσθηση τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και στις διεθνείς συνομιλίες είναι πως οι διαπραγματεύσεις πλησιάζουν σε κρίσιμο σημείο, με έντονη κινητικότητα και αισιοδοξία για έναν ορατό τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα.

