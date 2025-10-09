Σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (Κατά της Τύφλωσης)

Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων

Γεγονότα

331 π.Χ. : Η μάχη των Γαυγαμήλων – Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τον στρατό του Πέρση βασιλιά Δαρείου Γ΄ στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων, εξασφαλίζοντας την κατάλυση της Περσικής Αυτοκρατορίας και ανοίγοντας τον δρόμο για την κυριαρχία του στην Ανατολή.

Ο Δημήτριος Κορομηλάς εκδίδει την πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα, την «Εφημερίδα». 1912: Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος – Ξεκινά η μάχη του Σαρανταπόρου, η πρώτη μεγάλη νίκη του ελληνικού στρατού απέναντι στους Οθωμανούς, που ανοίγει τον δρόμο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.

Η Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή. 2009: Ο Μπαράκ Ομπάμα βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης για την ενίσχυση της διεθνούς διπλωματίας.

Γεννήσεις

1907: Ζακ Τατί, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισέφ, γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. («Ο κύριος Υλό στο χάος της κυκλοφορίας», «Playtime») (Θαν. 4/11/1982)

Θάνατοι