Ντόναλντ Τραμπ: Kοινοποίησε βίντεο με τις οικογένειες των ομήρων να τον ευχαριστούν – Ζητούν να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε βίντεο στο οποίο συγγενείς ομήρων στη Γάζα τον ευχαριστούν για τις ενέργειές του που οδήγησαν στην απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων από τη Χαμάς. Η συγκίνηση των οικογενειών αποτυπώνεται στα λόγια τους, καθώς τονίζουν ότι οι παρεμβάσεις του υπήρξαν καθοριστικές στη συμφωνία που έβαλε τέλος σε μήνες αιχμαλωσίας.

New media post from Donald J. Trump pic.twitter.com/4swabvc1lM — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 8, 2025

Παράλληλα, οι οικογένειες των ομήρων απηύθυναν επιστολή προς τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης για τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις που εξασφάλισαν την επιστροφή δεκάδων ανθρώπων στα σπίτια τους. Όπως αναφέρουν, η παρέμβασή του δημιούργησε ένα πλαίσιο εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, μέσω του οποίου απελευθερώθηκαν τόσο ζωντανοί όσο και νεκροί όμηροι, δίνοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο πόνου.

Hostage families in Washington upon receiving the news of President Trump’s announcement of an agreement that will bring all the hostages home. Photo credit: Liri Agami and Alon Kaplun pic.twitter.com/5lZOAYcbA9 — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 9, 2025

«Από τη στιγμή της ορκωμοσίας του, ο Τραμπ μας έφερε φως στις πιο σκοτεινές μας στιγμές», σημειώνει το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή προσπάθεια και τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου να μην σταματήσει έως ότου επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος.

Η επιστολή, ωστόσο, δεν αποτελεί επίσημη υποψηφιότητα, καθώς το Φόρουμ δεν έχει δικαίωμα υποβολής προτάσεων για το βραβείο. Δικαίωμα έχουν μέλη εθνικών κυβερνήσεων, πανεπιστημιακοί και πρώην βραβευμένοι με Νόμπελ Ειρήνης.

“Today, we write with hearts full of gratitude and a profound sense of momentous urgency, to urge you to award the Nobel Peace Prize to President Donald J. Trump.” The Families of the Hostages wrote to the Norwegian Nobel Committee today, asking the committee to award President… pic.twitter.com/4wiZzuVjts — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 6, 2025

Όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς, το Φόρουμ υποδέχθηκε την είδηση με «ενθουσιασμό, ελπίδα και ανησυχία», τονίζοντας πως, παρότι η πρόοδος είναι σημαντική, «ο αγώνας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος».

Οι οικογένειες επανέλαβαν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη προς τον Τραμπ και την ομάδα του για την ηγεσία και την αποφασιστικότητα που οδήγησαν σε αυτή την ιστορική εξέλιξη, υπενθυμίζοντας ότι 48 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς. «Ηθική και εθνική μας υποχρέωση είναι να τους φέρουμε όλους πίσω στην πατρίδα τους – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς. Η επιστροφή τους είναι αναγκαία για την επούλωση και την ανάρρωση της ισραηλινής κοινωνίας. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.