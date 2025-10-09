Ντόναλντ Τραμπ: Kοινοποίησε βίντεο με τις οικογένειες των ομήρων να τον ευχαριστούν – Ζητούν να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Kοινοποίησε βίντεο με τις οικογένειες των ομήρων να τον ευχαριστούν – Ζητούν να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε βίντεο στο οποίο συγγενείς ομήρων στη Γάζα τον ευχαριστούν για τις ενέργειές του που οδήγησαν στην απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων από τη Χαμάς. Η συγκίνηση των οικογενειών αποτυπώνεται στα λόγια τους, καθώς τονίζουν ότι οι παρεμβάσεις του υπήρξαν καθοριστικές στη συμφωνία που έβαλε τέλος σε μήνες αιχμαλωσίας.

Παράλληλα, οι οικογένειες των ομήρων απηύθυναν επιστολή προς τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης για τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις που εξασφάλισαν την επιστροφή δεκάδων ανθρώπων στα σπίτια τους. Όπως αναφέρουν, η παρέμβασή του δημιούργησε ένα πλαίσιο εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, μέσω του οποίου απελευθερώθηκαν τόσο ζωντανοί όσο και νεκροί όμηροι, δίνοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο πόνου.

«Από τη στιγμή της ορκωμοσίας του, ο Τραμπ μας έφερε φως στις πιο σκοτεινές μας στιγμές», σημειώνει το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή προσπάθεια και τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου να μην σταματήσει έως ότου επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος.

Η επιστολή, ωστόσο, δεν αποτελεί επίσημη υποψηφιότητα, καθώς το Φόρουμ δεν έχει δικαίωμα υποβολής προτάσεων για το βραβείο. Δικαίωμα έχουν μέλη εθνικών κυβερνήσεων, πανεπιστημιακοί και πρώην βραβευμένοι με Νόμπελ Ειρήνης.

Όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς, το Φόρουμ υποδέχθηκε την είδηση με «ενθουσιασμό, ελπίδα και ανησυχία», τονίζοντας πως, παρότι η πρόοδος είναι σημαντική, «ο αγώνας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος».

Οι οικογένειες επανέλαβαν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη προς τον Τραμπ και την ομάδα του για την ηγεσία και την αποφασιστικότητα που οδήγησαν σε αυτή την ιστορική εξέλιξη, υπενθυμίζοντας ότι 48 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς. «Ηθική και εθνική μας υποχρέωση είναι να τους φέρουμε όλους πίσω στην πατρίδα τους – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς. Η επιστροφή τους είναι αναγκαία για την επούλωση και την ανάρρωση της ισραηλινής κοινωνίας. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Σε ανοδική τροχιά επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές – Πάνω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ΚΑΕ – Ποια καταστήματα αφορά

Το νέο «concept» πληκτρολόγιο της Google Japan εμπνέεται από τα παλιά περιστροφικά τηλέφωνα

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
06:08 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Μελέτη-σοκ για τη Γάζα: Ένα στα έξι παιδιά υποφέρει από οξύ υποσιτισμό

Σχεδόν το ένα παιδί στα έξι πάσχει από οξύ υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας του πολέμο...
05:09 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Σε ετοιμότητα ο ισραηλινός στρατός για την επιχείρηση επιστροφής των ομήρων

Ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, έδωσε εντολή στις δυνάμεις τ...
05:00 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Την Δευτέρα πιθανότατα η απελευθέρωση των ομήρων, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Ha...
04:46 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ρίμα Χασάν: Να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ για την αναχαίτιση του στολίσκου στη Γάζα

Η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν αξίωσε χθες Τετάρτη στο Παρίσι την επιβολή «κυρώσε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης