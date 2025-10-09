Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισαν την «ιστορική συμφωνία» για τη Λωρίδα της Γάζας

Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισαν την «ιστορική συμφωνία» για τη Λωρίδα της Γάζας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε μια θερμή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την αποδοχή από τη Χαμάς του πρώτου σταδίου της συμφωνίας απελευθέρωσης των ομήρων, που εντάσσεται στο σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η συνομιλία των δύο ηγετών έγινε σε ιδιαίτερα συγκινητικό και θερμό κλίμα, με αμοιβαίες εκφράσεις εκτίμησης και σεβασμού.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειές του και τη διεθνή ηγεσία που επέδειξε στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης, ενώ ο Τραμπ επαίνεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την αποφασιστικότητα και τη στάση του όλο αυτό το διάστημα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, «οι δύο ηγέτες είχαν μια πολύ συγκινητική και θερμή συνομιλία, συγχαίροντας ο ένας τον άλλον για την ιστορική επιτυχία της συμφωνίας που οδηγεί στην απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νετανιάχου προσκάλεσε τον Τραμπ να απευθύνει ομιλία στο Κνεσέτ, με τους δύο άνδρες να συμφωνούν ότι θα συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους. Σε ξεχωριστή δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε πως «με την έγκριση του πρώτου σταδίου του σχεδίου, όλοι οι όμηροί μας θα επιστρέψουν στα σπίτια τους». Πρόσθεσε επίσης ότι «πρόκειται για μια διπλωματική επιτυχία, αλλά και μια εθνική και ηθική νίκη για το κράτος του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου τόνισε ακόμη ότι «από την πρώτη στιγμή κατέστησα σαφές πως δεν θα ησυχάσουμε έως ότου επιστρέψουν όλοι οι όμηροί μας και επιτευχθούν όλοι οι στόχοι μας». Υπογράμμισε πως το αποτέλεσμα αυτό επετεύχθη «με αποφασιστικότητα, ισχυρή στρατιωτική δράση και τις μεγάλες προσπάθειες του μεγάλου μας φίλου και συμμάχου, Προέδρου Τραμπ». Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ανέφερε: «Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική. Ο Θεός να ευλογεί τη μεγάλη μας συμμαχία».

Πηγή: The Times of Israel

