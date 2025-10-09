Χαμάς: Αποδέχθηκε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα – Τραμπ: «Tο Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του» – Νετανιάχου: «Μια μεγάλη μέρα»

Η Χαμάς ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι κατέληξε σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο που βασίστηκαν σε πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, σύμφωνα με την οργάνωση, προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακο και την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η Χαμάς κάλεσε τον Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να εξασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα τηρήσει πλήρως τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Πηγές της «παλαιστινιακής αντίστασης» που μίλησαν στο al-Mayadeen ανέφεραν ότι η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας στην Αίγυπτο.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, συναντήθηκε με τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί η «ιστορική» αυτή συμφωνία. Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία, η απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων από τη Χαμάς έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαίωσε ότι Ισραήλ και Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. «Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως τα πρώτα βήματα προς μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως «όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης».

Το μήνυμά του θεωρείται ότι απευθύνεται στη Χαμάς, η οποία έχει ζητήσει εγγυήσεις πως το Ισραήλ δεν θα επαναλάβει τις εχθροπραξίες μετά την απελευθέρωση των ομήρων. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έγραψε σε ανάρτησή του: «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους σπίτι».

Σε μήνυμά του μέσω X (πρώην Twitter), ο Νετανιάχου επανέλαβε: «Μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ. Θα συγκαλέσω αύριο την κυβέρνηση, προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρει πίσω όλους τους πολύτιμους ομήρους μας. Ευχαριστώ τους ηρωικούς στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας, χάρη στο θάρρος και τη θυσία των οποίων φτάσαμε έως εδώ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του, από τα βάθη της καρδιάς μου, για τη δέσμευσή τους σε αυτή την ιερή αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων μας. Με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε όλους τους στόχους μας και να επεκτείνουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας».

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ Ανσάρι, επιβεβαίωσε μέσω Χ (Twitter) ότι ολοκληρώθηκε συμφωνία για τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία θα οδηγήσει στην απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Όπως είπε, οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο τηλεοπτικός σταθμός αλ Καχέρα, που διατηρεί στενές σχέσεις με τις αιγυπτιακές αρχές, μετέδωσε ότι «κλείστηκε απόψε συμφωνία για όλους τους όρους και τους μηχανισμούς» ώστε να εφαρμοστεί η πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Από την πλευρά του, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών εξέφρασε «ενθουσιασμό, ελπίδα και ανησυχία» για την ανακοίνωση του Τραμπ σχετικά με την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων. «Πρόκειται για σημαντική και ουσιαστική πρόοδο, αλλά ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος», αναφέρει η ανακοίνωση.