Οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Τον έβρισαν, τον χτύπησαν και του έβγαλαν τη ζακέτα ομάδας που φορούσε

Άγρια επίθεση με φόντο οπαδικά κίνητρα δέχθηκε ένας 18χρονος στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου σε περιοχή των Κυμίνων, στη Θεσσαλονίκη.

Για το περιστατικό που έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου, το βράδυ, έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες -σύμφωνα με την Αστυνομία- τρεις άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας «Περί αθλητισμού» και ληστεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, όπως προέκυψε από την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, οι τρεις άνδρες ηλικίας 19, 20 και 23 ετών, μαζί με έτερα άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, αποβιβάστηκαν από δύο 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, προσέγγισαν 18χρονο ημεδαπό και αφού τον εξύβρισαν, στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν ζακέτα η οποία έφερε διακριτικά αθλητικής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, από αστυνομικούς της επιληφθείσας Υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε οικίες δύο εκ των παραπάνω, δύο μαύρες κουκούλες τύπου full face και ένα ζευγάρι μαύρα γάντια με καουτσούκ, τύπου κοκκάλινο και ένα μονό κοκκάλινο γάντι.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.