Οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Τον έβρισαν, τον χτύπησαν και του έβγαλαν τη ζακέτα ομάδας που φορούσε

Enikos Newsroom

κοινωνία

peripoliko

Άγρια επίθεση με φόντο οπαδικά κίνητρα δέχθηκε ένας 18χρονος στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου σε περιοχή των Κυμίνων, στη Θεσσαλονίκη.

Για το περιστατικό που έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου, το βράδυ, έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες -σύμφωνα με την Αστυνομία- τρεις άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας «Περί αθλητισμού» και ληστεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, όπως προέκυψε από την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, οι τρεις άνδρες ηλικίας 19, 20 και 23 ετών, μαζί με έτερα άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, αποβιβάστηκαν από δύο 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, προσέγγισαν 18χρονο ημεδαπό και αφού τον εξύβρισαν, στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν ζακέτα η οποία έφερε διακριτικά αθλητικής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, από αστυνομικούς της επιληφθείσας Υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε οικίες δύο εκ των παραπάνω, δύο μαύρες κουκούλες τύπου full face και ένα ζευγάρι μαύρα γάντια με καουτσούκ, τύπου κοκκάλινο και ένα μονό κοκκάλινο γάντι.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης επηρεάζουν σοβαρά την ψυχική υγεία του 30% του πληθυσμού

5 αλλαγές στην ούρηση των ανδρών που ένας ογκολόγος δεν θα αγνοούσε

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 10 Οκτωβρίου

Θέρμανση: Συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα -Δείτε ποιο καύσιμο σας συμφέρει

Google: Θα σαρώνει τα βίντεο στο τηλέφωνό σας – Δείτε πώς να το σταματήσετε

«Iron Maiden»: Προσομοίωση δείχνει πώς η συσκευή βασανιστηρίων Iron Maiden οδηγούσε σε φρικτό θάνατο – Ανατριχιαστικό βίντε...
περισσότερα
09:30 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Χαμός στο νοσοκομείο Βόλου: Ρομά επιτέθηκαν σε γιατρούς και νοσηλευτές

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/10) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ...
08:48 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Συνελήφθη αλλοδαπός που επιτέθηκε σε εργαζόμενο του Μετρό – Άρχισε η διαδικασία ανάκλησης ασύλου – ΒΙΝΤΕΟ

Επίθεση δέχθηκε την Τρίτη (7/10) ένας εργαζόμενος του Μετρό από έναν αλλοδαπό άνδρα, στον σταθ...
08:13 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Φρακαρισμένος ο Κηφισός – Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό 

Ακόμη μία δύσκολη ημέρα ξημέρωσε στους δρόμους της Αττικής, όπου η κίνηση είναι από νωρίς το π...
07:54 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Κατάρρευση μπαλκονιού στο Λαύριο: «Δεν έχω συνέλθει ακόμα από το σοκ» – Συγκλονίζουν οι δύο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή της πτώσης μπαλκονιού στο Λαύριο, όπου...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης