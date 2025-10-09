Γάζα: Διαφωνίες για τους κρατούμενους απειλούν να τινάξουν στον αέρα την εκεχειρία – «Ο Νετανιάχου σαμποτάρει τη συμφωνία», λέει αξιωματούχος της Χαμάς

Ενώ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, θεωρείται σχεδόν οριστική, συγκεκριμένοι παράγοντες απειλούν να τη ναρκοθετήσουν, σύμφωνα με δηλώσεις στελέχους της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μαχμούντ Μαρντάουι, ανέφερε ότι οι διαφωνίες γύρω από το ποιοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων απειλούν να τινάξουν στον αέρα τη συμφωνία.

«Φαίνεται ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να σαμποτάρει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πριν από την εφαρμογή της, υπαναχωρώντας από τις λίστες απελευθέρωσης κρατουμένων σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει τις συνεννοήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μαρντάουι.

Ο αξιωματούχος κατηγόρησε επιπλέον το Ισραήλ ότι η έλλειψη συμφωνίας σχετικά με τους κρατούμενους αποκαλύπτει «την αναξιοπιστία του όσον αφορά την απόσυρση των στρατευμάτων, την ανοικοδόμηση και την επαναλειτουργία των διελεύσεων προς και από τη Λωρίδα της Γάζας».

Συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Την ίδια ώρα, πηγές που μίλησαν στο καταριανό κανάλι Al-Araby ανέφεραν ότι οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός πρόκειται να ξεκινήσουν μία ημέρα μετά την απελευθέρωση των ομήρων.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν αυτό αφορά την απελευθέρωση όλων των ομήρων -συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών- ή μόνο των ζωντανών αιχμαλώτων.

Το ίδιο δίκτυο μετέδωσε επίσης ότι η Αίγυπτος ενημέρωσε Αμερικανούς διπλωμάτες πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να διατηρήσει μόνιμη στρατιωτική παρουσία κατά μήκος των συνόρων της με τη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει επιμείνει να κρατήσει στρατεύματα στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Διάδρομος της Φιλαδέλφειας», επικαλούμενο «έντονη λαθρεμπορική δραστηριότητα» που, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιείται μέσω αυτής της συνοριακής ζώνης.

Πηγή: Times of Israel