Γάζα: Διαφωνίες για τους κρατούμενους απειλούν να τινάξουν στον αέρα την εκεχειρία – «Ο Νετανιάχου σαμποτάρει τη συμφωνία», λέει αξιωματούχος της Χαμάς

Enikos Newsroom

διεθνή

Μέση Ανατολή
Φωτογραφία αρχείου: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Ενώ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, θεωρείται σχεδόν οριστική, συγκεκριμένοι παράγοντες απειλούν να τη ναρκοθετήσουν, σύμφωνα με δηλώσεις στελέχους της παλαιστινιακής οργάνωσης.

LIVE – Γάζα: Απόψε η επικύρωση της εκεχειρίας από το Ισραήλ, διαφωνίες με τη Χαμάς απειλούν τη συμφωνία – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μαχμούντ Μαρντάουι, ανέφερε ότι οι διαφωνίες γύρω από το ποιοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων απειλούν να τινάξουν στον αέρα τη συμφωνία.

«Φαίνεται ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να σαμποτάρει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πριν από την εφαρμογή της, υπαναχωρώντας από τις λίστες απελευθέρωσης κρατουμένων σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει τις συνεννοήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μαρντάουι.

Ο αξιωματούχος κατηγόρησε επιπλέον το Ισραήλ ότι η έλλειψη συμφωνίας σχετικά με τους κρατούμενους αποκαλύπτει «την αναξιοπιστία του όσον αφορά την απόσυρση των στρατευμάτων, την ανοικοδόμηση και την επαναλειτουργία των διελεύσεων προς και από τη Λωρίδα της Γάζας».

Συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Την ίδια ώρα, πηγές που μίλησαν στο καταριανό κανάλι Al-Araby ανέφεραν ότι οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός πρόκειται να ξεκινήσουν μία ημέρα μετά την απελευθέρωση των ομήρων.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν αυτό αφορά την απελευθέρωση όλων των ομήρων -συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών- ή μόνο των ζωντανών αιχμαλώτων.

Το ίδιο δίκτυο μετέδωσε επίσης ότι η Αίγυπτος ενημέρωσε Αμερικανούς διπλωμάτες πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να διατηρήσει μόνιμη στρατιωτική παρουσία κατά μήκος των συνόρων της με τη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει επιμείνει να κρατήσει στρατεύματα στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Διάδρομος της Φιλαδέλφειας», επικαλούμενο «έντονη λαθρεμπορική δραστηριότητα» που, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιείται μέσω αυτής της συνοριακής ζώνης.

Πηγή: Times of Israel

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΠΦΣ: Προβλήματα κατά την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού-Που οφείλονται

Conde Nast Traveller: Αυτό είναι το καλύτερο ελληνικό νησί της Ευρώπης

Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα: Στο… τραπέζι 3 εναλλακτικά σενάρια για τη χρηματοδότηση του οδικού άξονα – Τι είπε ο Ταχιάος

Google: Έρχεται η «ακραία» ανακαίνιση του Smart Home – Τι λέει ο επικεφαλής προϊόντων της εταιρείας

Τι σημαίνει η φράση «βάπτισμα του πυρός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:12 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Διπλωματικός πυρετός σήμερα στο Παρίσι για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα – Τα «αγκάθια» στον νέο γύρο συνομιλιών

Διπλωμάτες από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ευρώπη και αραβικά κράτη συγκεντρώνονται σήμερα στο Πα...
14:39 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Ο Ερντογάν ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «απαραίτητη πολιτική βούληση» – Το ΥΠΕΞ χαιρετίζει την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα

Χαιρετίζει την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα με ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών...
14:05 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Νόμπελ Λογοτεχνίας: Απονεμήθηκε στον Λάσλο Κρασναχορκάι

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2025 απονεμήθηκε την Πέμπτη στον Λάσλο Κρασναχορκάι, ο οποίος εντ...
13:42 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Σάλος στην Τουρκία: Έρευνα κατά της τραγουδίστριας Χαντισέ για χρήση ναρκωτικών – «Είμαι σε κατάσταση σοκ, δεν καπνίζω καν»

Στο πλαίσιο έρευνας εναντίον ατόμων που φέρονται να είναι ύποπτα για «χρήση ναρκωτικών ή διεγε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης