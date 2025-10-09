Τσιόδρας στον Realfm 97,8: Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας φιλοδοξεί να είναι πρώτο κόμμα

Για τις πολιτικές εξελίξεις, τις δημοσκοπήσεις και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Στην κριτική ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει καλά αντανακλαστικά για να αντιμετωπίσει τα θέματα που προκύπτουν ο Δημήτρης Τσιόδρας «κοιτάξτε εγώ δεν κάνω κριτική στο Μαξίμου για το πώς λειτουργεί. Θα πρέπει, πάντως, να πω κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, ότι είναι διαφορετικό όταν είσαι στην πρώτη ή στη δεύτερη χρονιά, διαφορετικό όταν είσαι στην έβδομη χρονιά διακυβέρνησης».

«Ύστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης ξέρετε αρχίζουν να βγαίνουν διάφορα παράπονα, διάφορες γκρίνιες, προσδοκίες που είχε κάποιος που δεν εκπληρώνονται. Είναι ένα διαφορετικό πεδίο, οπότε δεν νομίζω ότι μπορείς δηλαδή να το συγκρίνεις με τέτοιο τρόπο. Αλλά δεν πρόκειται να μπω σε κάποια κριτική σε σχέση με το πώς λειτουργεί», ανέφερε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Ερωτηθείς ποιο είναι το σχέδιο της ΝΔ για την επόμενη μέρα «κατ’ αρχάς θέλω να πω το εξής: απέχουμε αρκετά, είναι 1,5 χρόνος μέχρι τις εκλογές οπότε αυτό το οποίο βλέπετε δεν είναι ότι δεν το λαμβάνουμε υπόψη, αλλά μπορεί να έχει διαφοροποιηθεί το τοπίο μέχρι τις εκλογές. Να θυμηθούμε ότι στις προηγούμενες εκλογές δεν υπήρχε καμία δημοσκόπηση η οποία έδινε 40% στην ΝΔ ή 41% που πήρε το 2023, απολύτως καμία. Στην καλύτερη περίπτωση έδιναν ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το 36%, 37%. Δεν λέω ότι θα επαναληφθεί το 2023 σε καμία περίπτωση. Λέω ότι όταν θα φτάσουμε στην ώρα των εκλογών, υπάρχει πάντα στις εκλογές ένα αμείλικτο ερώτημα: ποια κυβέρνηση θα συνεχίσει να κρατάει το τιμόνι της χώρας. Η ΝΔ έχει μία πρόταση η οποία λέει ότι ‘κοιτάξτε να δείτε εμείς πιστεύουμε στην αυτοδυναμία και θέλουμε αυτοδυναμία’. Από εκεί και πέρα ποια είναι η εναλλακτική πρόταση; Ακούω τον κ. Ανδρουλάκη να λέει ότι δώστε στο ΠΑΣΟΚ έστω και με μία ψήφο διαφορά πρωτιά, για να έχει η χώρα κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι το ΠΑΣΟΚ από τα ποσοστά που είναι σήμερα να τα διπλασιάσει μέσα σε 1,5 χρόνο. Ποιο πιθανό βλέπω την ΝΔ να ανεβαίνει και να παίρνει κάποιες μονάδες παρά να διπλασιάζει τα ποσοστά του το ΠΑΣΟΚ με το τοπίο που υπάρχει σήμερα».

Και συνέχισε: «Και για να γίνει ποια κυβέρνηση ακριβώς; Κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ; Με την κυρία Κωνσταντοπούλου; Με ποιον; Δεν υπάρχει αυτή την στιγμή στο τραπέζι κάποια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο Δημήτρης Τσιόδρας σημείωσε ότι «περιμένω να δω το αφήγημα του κ. Τσίπρα, πόσο διαφορετικό θα είναι από αυτά τα οποία έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Και εκεί ποιοι θα τον πιστέψουν και δεύτερον ποια κόμματα θα είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν μαζί του. Λέω και πάλι ότι με βάση τον εκλογικό νόμο το πρώτο κόμμα έχει τον πρώτο λόγο για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας φιλοδοξεί να είναι πρώτο κόμμα. Γιατί παίρνει και το μπόνους των εκλογικών εδρών. Δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, εύκολα, από κόμμα το οποίο δεν είναι πρώτο, είναι δεύτερο ή τρίτο σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κόμματα».