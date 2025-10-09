Σάλος στην Τουρκία: Έρευνα κατά της τραγουδίστριας Χαντισέ για χρήση ναρκωτικών – «Είμαι σε κατάσταση σοκ, δεν καπνίζω καν»

Στο πλαίσιο έρευνας εναντίον ατόμων που φέρονται να είναι ύποπτα για «χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών», που διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κωνσταντινούπολης, πραγματοποιήθηκαν χθες το πρωί επιχειρήσεις σε βάρος πολλών διασήμων, με τη γνωστή Τουρκάλα τραγουδίστρια Χαντισέ (Hadise) να περιλαμβάνεται ανάμεσα στα ονόματα που ερευνήθηκαν.

Η Χαντισέ, που είχε εκπροσωπήσει την Τουρκία στην Eurovision, το 2009, με το τραγούδι «Düm Tek Tek», δεν ακύρωσε την προγραμματισμένη συναυλία της και έκανε την πρώτη της δήλωση μετά την επιχείρηση.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου, Ναρκωτικών και Οικονομικών Εγκλημάτων της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, η επιχείρηση είχε ως στόχο δημόσια πρόσωπα που «βρίσκονται σε δικαστικές διαδικασίες για χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών».

Δεκαεννέα γνωστά ονόματα μεταφέρθηκαν στο Περιφερειακό Διοικητήριο της Χωροφυλακής για να δώσουν κατάθεση και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, για εξετάσεις αίματος.

Η Χαντισέ, που αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας Cumhuriyet, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν ακύρωσε τη συναυλία της και ανήρτησε μήνυμα στους λογαριασμούς της στο Instagram.

«Είμαι σε κατάσταση σοκ όπως κι εσείς με όσα συνέβησαν. Δόξα τω Θεώ, όλα είναι πίσω μας. Απόψε θα ανέβω στη σκηνή με όλη μου την καρδιά. Τα λέμε στην Άγκυρα», έγραψε σε story.

Πηγή: Instagram / @hadise

Η ίδια εμφανίστηκε στη σκηνή της Άγκυρας μετά την επιχείρηση για τα ναρκωτικά και δήλωσε: «Δεν καπνίζω καν. Σήμερα στεναχωρήθηκα γιατί είμαι εντελώς καθαρή σχετικά με αυτό».

13:30 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

