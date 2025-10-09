Missing alert για 59χρονο που εξαφανίστηκε από τη Λαμία – Ενδέχεται να βρίσκεται στα Χανιά

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης ενός 59χρονου, στη Λαμία.

Τα ίχνη του Γιώργου Χριστόπουλου χάθηκαν το μεσημέρι της 7ης Ιουλίου 2025 από την περιοχή της Λαμίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 8/10/2025 για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Χριστόπουλου Γιώργου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν πληροφορίες πως ενδέχεται να βρίσκεται στην περιοχή των Χανίων Κρήτης.

Ο Γιώργος Χριστόπουλος έχει ύψος 1,65 μ., έχει κανονικό βάρος έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτσάκι και λευκή μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.