Missing alert για 59χρονο που εξαφανίστηκε από τη Λαμία – Ενδέχεται να βρίσκεται στα Χανιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Missing alert για 59χρονο που εξαφανίστηκε από τη Λαμία – Ενδέχεται να βρίσκεται στα Χανιά

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης ενός 59χρονου, στη Λαμία.

Τα ίχνη του Γιώργου Χριστόπουλου χάθηκαν το μεσημέρι της 7ης Ιουλίου 2025 από την περιοχή της Λαμίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 8/10/2025 για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Χριστόπουλου Γιώργου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν πληροφορίες πως ενδέχεται να βρίσκεται στην περιοχή των Χανίων Κρήτης.

Ο Γιώργος Χριστόπουλος έχει ύψος 1,65 μ., έχει κανονικό βάρος έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτσάκι και λευκή μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΠΦΣ: Προβλήματα κατά την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού-Που οφείλονται

Conde Nast Traveller: Αυτό είναι το καλύτερο ελληνικό νησί της Ευρώπης

Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα: Στο… τραπέζι 3 εναλλακτικά σενάρια για τη χρηματοδότηση του οδικού άξονα – Τι είπε ο Ταχιάος

Google: Έρχεται η «ακραία» ανακαίνιση του Smart Home – Τι λέει ο επικεφαλής προϊόντων της εταιρείας

Τι σημαίνει η φράση «βάπτισμα του πυρός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:29 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Χανιά: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε πλαγιά δίπλα σε σχολείο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/10) στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη τ...
14:57 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο με εγκατάλειψη στον Βόλο – Μεθυσμένος οδηγός τραυμάτισε μοτοσικλετιστή και τον άφησε αβοήθητο

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη τραυματία συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβ...
14:50 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Απεργία στις 14 Οκτωβρίου κήρυξαν ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, αποφάσισε η Εκτελεστ...
14:27 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Οδηγός αυτοκινήτου έκλεισε τον δρόμο σε λεωφορείο για να πάρει… σουβλάκια – «Δεν μου έφερες ένα»

Ασυνείδητη οδηγός σταμάτησε με alarm σε δρόμο από όπου περνά λεωφορείο για να πάει να πάρει… σ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης