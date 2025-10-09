Ένας αστεροειδής πέρασε ξυστά από τη Γη και κανείς δεν το κατάλαβε εγκαίρως

Ένα διάγραμμα που απεικονίζει την πορεία του αστεροειδούς 2025 TF (πράσινη γραμμή) κατά την κοντινή του διέλευση από τη Γη. Φωτογραφία: IAU/Minor Planet Center
Πριν από λίγες μέρες, ένας μικροσκοπικός αστεροειδής πέρασε ξυστά από τη Γη – στην τροχιά του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS).  Αυτό το γεγονός τον καθιστά τη δεύτερη πιο κοντινή γνωστή διέλευση που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο αστεροειδής με την ονομασία 2025 TF, πέρασε πάνω από την Ανταρκτική στις 02:47:26 (EET) (00:47:26 UTC ) την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου σε ύψος περίπου 428 χιλιομέτρων.  Αυτό σημαίνει ότι βρέθηκε εντός της τροχιάς του ISS, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 370 και 460 χιλιομέτρων.

Αν και πρόκειται για μια πολύ κοντινή προσέγγιση, δεν είναι η πλησιέστερη που γνωρίζουμε. Την «πρωτιά» κατέχει ο αστεροειδής 2020 VT4, ο οποίος πέρασε σε απόσταση μόλις 368 χιλιομέτρων τον Νοέμβριο του 2020.

Οι κοντινές διελεύσεις αστεροειδών

Φυσικά, εδώ μιλάμε για την πιο κοντινή διέλευση χωρίς πρόσκρουση. Κατά διαστήματα, κάποιοι αστεροειδείς έρχονται σε επαφή με την ατμόσφαιρα, καίγοντας ένα μικρό μέρος της μάζας τους, και στη συνέχεια αναπηδούν, όπως μια πέτρα που γλιστρά πάνω στην επιφάνεια μιας λίμνης.

Πολλοί άλλοι αστεροειδείς έχουν πλησιάσει πολύ περισσότερο τη Γη.  Όπως στην εποχή των δεινοσαύρων.  Και φυσικά, αυτοί είναι μόνο όσοι έχουν εντοπιστεί, καθώς μέσα στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια ύπαρξης του πλανήτη μας, είναι βέβαιο ότι υπήρξαν ακόμα πιο επικίνδυνες προσεγγίσεις που απλώς δεν γνωρίζουμε.

Ακόμα κι αν ο 2025 TF είχε χτυπήσει τη Γη, δεν θα υπήρχε λόγος ανησυχίας. Έχει πλάτος μόλις 1 έως 3 μέτρα (3,3 έως 9,9 πόδια), επομένως το πολύ που θα προκαλούσε θα ήταν ένα εντυπωσιακό φωτεινό θέαμα στον ουρανό για όσους το παρακολουθούσαν και ίσως να άφηνε πίσω του έναν μικρό μετεωρίτη, που θα μπορούσε να βρει… κάποιος πιγκουίνος στην Ανταρκτική.

 

Ο αστεροειδής 2025 TF, λίγες ώρες μετά την κοντινότερη διέλευσή του από τη Γη. Φωτογραφία: ESA/Las Cumbres Observatory
Ανακαλύφθηκε εκ των υστέρων

Ο αστεροειδής ανακαλύφθηκε αφού είχε ήδη περάσει από τη Γη. Το Αστεροσκοπείο Kitt Peak-Bok στην Αριζόνα ήταν το πρώτο που τον ανέφερε, στις 08:36 EET (06:36 UTC), αλλά αργότερα οι επιστήμονες εντόπισαν δεδομένα που είχαν καταγραφεί από το Catalina Sky Survey, μόλις δύο ώρες μετά την πλησιέστερη προσέγγισή του.

Μπορεί τώρα ο 2025 TF να απομακρύνεται με ταχύτητα στο σκοτάδι του Διαστήματος, όμως είναι πιθανό να επιστρέψει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Jet Propulsion Laboratory (JPL) για τη μελλοντική του τροχιά, ο αστεροειδής θα ξαναπεράσει από τη γειτονιά μας τον Απρίλιο του 2087, αλλά αυτή τη φορά από μεγαλύτερη απόσταση.

Θα πλησιάσει σε απόσταση περίπου 8 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη, δηλαδή περίπου 21 φορές πιο μακριά από τη Σελήνη.

 

 

 

11:00 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

