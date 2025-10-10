Το μοναδικό σενάριο που στέλνει την Εθνική Ελλάδας στο Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας, μετά τη μεγάλη νίκη με 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία, παρουσίασε δύο διαφορετικά πρόσωπα στα επόμενα ματς. Στο Φάληρο είχε μια κακή εμφάνιση απέναντι στη Δανία, ενώ στη Γλασκώβη στάθηκε καλά μέχρι το 62ο λεπτό, προτού γνωρίσει νέα ήττα. Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα γνώρισε δύο βαριές ήττες —3-0 από τη Δανία και 3-1 από τη Σκωτία— με αποτέλεσμα να βρεθεί στο -4 από τις δύο αυτές ομάδες στον τρίτο όμιλο των προκριματικών.

Πλέον, η Ελλάδα δεν κρατάει την τύχη στα χέρια της, ούτε για την πρώτη θέση που οδηγεί απευθείας στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ούτε για τη δεύτερη, που δίνει εισιτήριο για τα μπαράζ του Μαρτίου. Η κατάσταση είναι δύσκολη και η Εθνική χρειάζεται ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό θαύμα για να προκριθεί χωρίς τη διαδικασία των μπαράζ.

Το μοναδικό σενάριο που κρατά ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας έχει ως εξής: Ελλάδα, Δανία και Σκωτία θα αντιμετωπίσουν τη Λευκορωσία, η οποία θεωρείται η πιο αδύναμη του ομίλου. Θεωρώντας ότι όλες θα πάρουν τη νίκη απέναντί της, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στα μεταξύ τους ματς. Αν η Ελλάδα κερδίσει την Κυριακή στην Κοπεγχάγη, θα φτάσει στους 6 βαθμούς, ενώ η Δανία θα μείνει στους 7. Την ίδια ώρα, η Σκωτία αναμένεται να επικρατήσει της Λευκορωσίας και να πάει στους 10.

Τα πάντα θα κριθούν μέσα στον Νοέμβριο. Στις 15 Νοεμβρίου, η Εθνική υποδέχεται τη Σκωτία και με νίκη θα μειώσει τη διαφορά στον έναν βαθμό (9 έναντι 10), ενώ η Δανία, που θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία, θα έχει επίσης 10. Στην τελευταία αγωνιστική, στις 18 Νοεμβρίου, η Ελλάδα θα παίξει εκτός έδρας με τη Λευκορωσία και με νίκη θα φτάσει στους 12 βαθμούς. Για να καταφέρει να πάρει την πρώτη θέση, θα πρέπει το παιχνίδι της ίδιας ημέρας ανάμεσα σε Σκωτία και Δανία στη Γλασκώβη να λήξει ισόπαλο. Έτσι, και οι δύο θα μείνουν στους 11 βαθμούς, αφήνοντας την Ελλάδα στην κορυφή. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα εξαιρετικά δύσκολο και οριακό σενάριο.

Αν αυτό το θαύμα δεν γίνει, η Εθνική θα παλέψει για τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στα μπαράζ. Για να τα καταφέρει, χρειάζεται να συγκεντρώσει πέντε βαθμούς περισσότερους από τη Δανία ή τη Σκωτία στα τρία εναπομείναντα παιχνίδια. Ωστόσο, δεν την ευνοεί ούτε η διαφορά τερμάτων, αφού σε αυτή τη διοργάνωση της FIFA αυτό είναι το πρώτο κριτήριο —και όχι τα μεταξύ τους αποτελέσματα.

Η Κυριακή θεωρείται καθοριστική. Αν η Εθνική χάσει στη Δανία, τότε οι αντίπαλοί της, Δανία και Σκωτία, θα φτάσουν στους 10 βαθμούς, ενώ η Ελλάδα θα παραμείνει στους 3. Έτσι, με δύο παιχνίδια να απομένουν, δεν θα προλαβαίνει ούτε τη δεύτερη θέση. Αντίθετα, με νίκη στην Κοπεγχάγη, η ομάδα θα μειώσει τη διαφορά και θα απειλήσει άμεσα τη Δανία, έχοντας μάλιστα μπροστά της το εντός έδρας παιχνίδι με τη Σκωτία και το ματς με τη Λευκορωσία.

Ακόμα κι ένα ισόπαλο αποτέλεσμα στη Δανία θα μπορούσε να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης. Σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα θα έχει 4 βαθμούς, η Σκωτία 10 και η Δανία 8. Αν η Δανία νικήσει αργότερα τη Λευκορωσία, θα φτάσει στους 11, ενώ η Ελλάδα, με δύο νίκες στα επόμενα ματς, θα μπορούσε να πάει στους 10 και να ελπίζει μόνο σε ήττα της Σκωτίας από τη Δανία στη Γλασκώβη. Ακόμα κι έτσι, όμως, η διαφορά τερμάτων (Σκωτία +4, Ελλάδα -1) καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα δύσκολη.

Η μέχρι τώρα πορεία της Εθνικής στον όμιλο:

1η αγωνιστική (5/9) : Δανία – Σκωτία 0-0 / Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

: Δανία – Σκωτία 0-0 / Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1 2η αγωνιστική (8/9) : Λευκορωσία – Σκωτία 0-2 / Ελλάδα – Δανία 0-3

: Λευκορωσία – Σκωτία 0-2 / Ελλάδα – Δανία 0-3 3η αγωνιστική (9/10): Σκωτία – Ελλάδα 3-1 / Λευκορωσία – Δανία 0-6

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Εθνικής

4η αγωνιστική (12/10) : Σκωτία – Λευκορωσία (19:00), Δανία – Ελλάδα (21:45)

: Σκωτία – Λευκορωσία (19:00), Δανία – Ελλάδα (21:45) 5η αγωνιστική (15/11) : Δανία – Λευκορωσία (21:45), Ελλάδα – Σκωτία (21:45)

: Δανία – Λευκορωσία (21:45), Ελλάδα – Σκωτία (21:45) 6η αγωνιστική (18/11): Σκωτία – Δανία (21:45), Λευκορωσία – Ελλάδα (21:45)

Βαθμολογία (μετά από 3 αγώνες):