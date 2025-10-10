Ισραήλ: Επίσημη πρόσκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να μιλήσει στην Κνέσετ – «Μεγάλη τιμή και προνόμιο»

Ο πρόεδρος της Κνέσετ, Αμίρ Οχάνα, προσκάλεσε επίσημα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μιλήσει στο νομοθετικό σώμα, έπειτα από ανεπίσημες προσφορές προς τον Αμερικανό ηγέτη να απευθυνθεί στους Ισραηλινούς νομοθέτες κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ταξιδιού του στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα»

Στην επιστολή του προς τον Τραμπ, την οποία δημοσίευσε στο X, ο Οχάνα επαινεί τον πρόεδρο για τη συμβολή του στη διαμεσολάβηση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων που κρατούνται από τρομοκρατικές ομάδες

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (9/10).

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα», γράφει στην επιστολή. «Η ηγεσία, το θάρρος, η επιμονή και το όραμά σας οδήγησαν όχι μόνο σε μια συμφωνία που εξασφαλίζει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που απήγαγε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αλλά και σε μια άνευ προηγουμένου περιφερειακή συμφωνία που αποδέχτηκαν σχεδόν όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής».

Η επιστολή συνεχίζει με επαίνους για μια σειρά από άλλες ενέργειες του Τραμπ σχετικά με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, από το 2017 έως το 2021, όπως η μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ και η μεσολάβηση για τις Συμφωνίες του Αβραάμ, μια σειρά συμφωνιών ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών.

«Ο λαός του Ισραήλ σας θεωρεί τον μεγαλύτερο φίλο και σύμμαχο του εβραϊκού έθνους στη σύγχρονη ιστορία», γράφει ο βουλευτής του Λικούντ. «Είναι λοιπόν μεγάλη τιμή και προνόμιο για μένα να σας προσκαλέσω επίσημα να απευθύνετε επίσημη ομιλία στο έθνος ενώπιον της Κνέσετ».

Σημειώνεται ότι ενώ όλοι οι πρόεδροι των ΗΠΑ των τελευταίων δεκαετιών έχουν επισκεφθεί το Ισραήλ, ο τελευταίος που μίλησε στην Κνέσετ ήταν ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους το 2008. Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, Μάικ Πενς, μίλησε στο σώμα το 2018. Το ίδιο έκαναν και οι πρώην πρόεδροι Μπιλ Κλίντον και Τζίμι Κάρτερ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να βρεθεί στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα για να δει την απελευθέρωση των ομήρων. Έχει εκφράσει την προθυμία του να μιλήσει στην Κνέσετ.

01:54 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

