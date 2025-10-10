Χανιά: Τραγωδία στα Φαλάσαρνα – Νεκρός ανασύρθηκε 71χρονος λουόμενος, κινδύνευσε κι ο γιος του

Με τραγικό τρόπο κατέληξε το μπάνιο για μία οικογένεια που παραθέριζε στην παραλία Φαλάσαρνα των Χανίων, καθώς ένας 71χρονος άνδρας  ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από μάχη με τα κύματα.

Ο 71 ετών άνδρας βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον γιό του, έκαναν διακοπές στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, κι ενώ έκαναν το μπάνιο τους στη θάλασσα, κατέληξαν να παλεύουν με τα κύματα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των λουόμενων που βρίσκονταν στο σημείο, ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ και ο μεσήλικας γιος του ήταν φανερά καταβεβλημένος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τους δύο άνδρες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ηλικιωμένου.

