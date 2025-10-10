Σε συναγερμό και η Ινδονησία μετά τον σεισμό στις Φιλιππίνες – Προειδοποίηση για τσουνάμι σε Σουλαουέσι και Παπούα

Enikos Newsroom

διεθνή

Σε συναγερμό και η Ινδονησία μετά τον σεισμό στις Φιλιππίνες – Προειδοποίηση για τσουνάμι σε Σουλαουέσι και Παπούα

Η Ινδονησία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, ύστερα από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Παρασκευή στη Μιντανάο, στα νότια των Φιλιππίνων. Η Γεωφυσική Υπηρεσία της Ινδονησίας (BMKG) ανακοίνωσε πως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς ο σεισμός είχε μεγάλο εστιακό βάθος και ενδέχεται να προκαλέσει θαλάσσια ανατάραξη.

Η προειδοποίηση αφορά τις βόρειες περιοχές της Σουλαουέσι και της Παπούα, που βρίσκονται εντός του γεωγραφικού εύρους επιρροής του σεισμού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ινδονησίας έχουν θέσει σε επιφυλακή τις τοπικές αρχές και καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από τις παράκτιες ζώνες.

Σύμφωνα με τα μοντέλα πρόβλεψης της BMKG, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν κύματα τσουνάμι ύψους έως και 50 εκατοστών, τα οποία θα μπορούσαν να φτάσουν σε ακτές της χώρας. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες που ζουν κοντά στη θάλασσα να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τον σεισμό.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να βρείτε το καλλιγραφικό U ανάμεσα στη θάλασσα από W και να λύσετε το τεστ οπτικής αντίληψης;

Κις λαχανικών, πλούσια σε βιταμίνη C και ασβέστιο – Πώς να τη φτιάξετε

Κώστας Τσιάρας: Ξεκινά σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς – Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα κ...

Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις, η υψηλή τεχνολογία, η καινοτομία και η γυ...

Το νέο μοντέλο AI της Google χρησιμοποιεί broswer όπως εσείς

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
05:10 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών στο Μιντανάο – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών ταρακούνησε τα ξημερώματα την περιοχή του Μιντανάο στις Φι...
04:45 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές και κατοικίες

Νέες σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις τα ξημερώματα της Παρασκευής εναντίον τη...
02:30 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Μέση Ανατολή: 200 Αμερικανοί στρατιώτες θα εποπτεύουν την εκεχειρία στη Γάζα λένε αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ

Μια αμερικανική στρατιωτική ομάδα 200 ατόμων θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για να «επιβλέψει»...
01:54 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Η κυβέρνηση ενέκρινε τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα – Διέρευσε έγγραφο της συμφωνίας

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης