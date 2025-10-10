Σε συναγερμό και η Ινδονησία μετά τον σεισμό στις Φιλιππίνες – Προειδοποίηση για τσουνάμι σε Σουλαουέσι και Παπούα

Η Ινδονησία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, ύστερα από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Παρασκευή στη Μιντανάο, στα νότια των Φιλιππίνων. Η Γεωφυσική Υπηρεσία της Ινδονησίας (BMKG) ανακοίνωσε πως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς ο σεισμός είχε μεγάλο εστιακό βάθος και ενδέχεται να προκαλέσει θαλάσσια ανατάραξη.

Η προειδοποίηση αφορά τις βόρειες περιοχές της Σουλαουέσι και της Παπούα, που βρίσκονται εντός του γεωγραφικού εύρους επιρροής του σεισμού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ινδονησίας έχουν θέσει σε επιφυλακή τις τοπικές αρχές και καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από τις παράκτιες ζώνες.

Σύμφωνα με τα μοντέλα πρόβλεψης της BMKG, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν κύματα τσουνάμι ύψους έως και 50 εκατοστών, τα οποία θα μπορούσαν να φτάσουν σε ακτές της χώρας. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες που ζουν κοντά στη θάλασσα να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τον σεισμό.

Πηγή: Reuters