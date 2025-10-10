Γενικός Διευθυντής Neuropublic: Συκοφαντικά αυτά που είπε ο Βάρρας

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, υποστήριξε δημόσια ότι απομακρύνθηκε από τη θέση του λόγω παρέμβασης της εταιρείας NeuroPublic, την οποία –όπως είπε– χρησιμοποίησε ως «μακρύ χέρι» ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η NeuroPublic, μαζί με τη «Gaia Επιχειρείν», ασκούσαν τον απόλυτο έλεγχο του οργανισμού, από τις δηλώσεις μέχρι και τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η κάμερα του ANT1 βρέθηκε στα γραφεία της NeuroPublic στον Πειραιά, όπου μίλησε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Gaia Επιχειρείν, Δημήτρης Καπνιάς. Όπως εξήγησε, η NeuroPublic λάμβανε, μέσω διεθνών διαγωνισμών, το έργο της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με εξαίρεση μία απευθείας ανάθεση το 2021. Τόνισε, ωστόσο, ότι η δουλειά της εταιρείας περιοριζόταν αποκλειστικά σε αυτό.

«Οι συσχετισμοί του κυρίου Βάρρα είναι παντελώς ανυπόστατοι και συκοφαντικοί. Είναι υπό διερεύνηση για ποιο λόγο ειπώθηκαν αυτά τα πράγματα — εάν αυτό οφείλεται σε άγνοια ή σε πρόθεση», δήλωσε ο κ. Καπνιάς.

Πρόσθεσε επίσης: «Η λειτουργία και οι προδιαγραφές των συστημάτων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς εκτελούσαμε τις εργασίες και αναπτύσσαμε τα συστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθετε ο Οργανισμός».

Στην ίδια υπόθεση αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίου, ο οποίος περιέγραψε μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τη λειτουργία του οργανισμού. «Γιατί η NeuroPublic κρατούσε τα “κλειδιά” του ΟΠΕΚΕΠΕ; Όταν πρόσφατα οι αγρότες της Φθιώτιδας — οι οποίοι, σημειωτέον, ανήκαν σε όλα τα πολιτικά κόμματα — διαμαρτύρονταν για την ψηφιοποίηση επειδή δεν έπαιρναν τις επιδοτήσεις, το αίτημά τους έφτασε στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντρομοι διαπίστωσαν ότι, για να προχωρήσουν, έπρεπε να πάρουν την άδεια της NeuroPublic. Αυτό δείχνει ποιος διοικούσε πραγματικά τον οργανισμό και από πού έπαιρνε εντολές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση για ποιο λόγο επί σειρά ετών μία και μοναδική εταιρεία λάμβανε τη συγκεκριμένη σύμβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και λειτουργούσε ως τεχνικός του σύμβουλος, ο κ. Καπνιάς απάντησε: «Καταρχάς, να επαναλάβω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προκηρύσσει διεθνείς διαγωνισμούς. Το αντικείμενό του είναι εξειδικευμένο και ο πελάτης στην αγορά είναι μόνο ένας — ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο Δημόσιο υπάρχουν πολλά παραδείγματα μακροχρόνιων συνεργασιών εταιρειών πληροφορικής με οργανισμούς· ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διενέργεια των εκλογών».

Από το 2014, η «Gaia Επιχειρείν», μέσα από τις αιτήσεις και τις ενημερώσεις της προς τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ — έγγραφα που έχει στη διάθεσή του ο ANT1 — προειδοποιούσε για προβλήματα με τους βοσκότοπους.

«Αυτή η τεχνική λύση, που προτάθηκε ως προσωρινή, εξακολουθεί να εφαρμόζεται έως και σήμερα, δημιουργώντας προβλήματα, στρεβλώσεις και κινδύνους».

Το σχήμα των δύο εταιρειών, NeuroPublic και «Gaia Επιχειρείν», προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του κ. Βάρρα.