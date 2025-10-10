ΗΠΑ: Ομοσπονδιακή δικαστής εμποδίζει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο που διέταξε ο Τραμπ

Ομοσπονδιακή δικαστής εμπόδισε την Πέμπτη (9/10) την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο και την ευρύτερη περιοχή της μεγαλούπολης της πολιτείας Ιλινόι (βόρεια), την οποία διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας πως η κατάσταση δεν έχει πολλή σχέση με την επαπειλούμενη «ανταρσία» που επικαλέστηκε η κυβέρνησή του για να προχωρήσει στο μέτρο, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

The federal judge who just blocked the National Guard from entering Chicago is April Perry — nominated by Joe Biden in 2024. She also served as Chief of Ethics for Kim Foxx — the George Soros-funded Chicago State’s Attorney. Chicago’s crisis is no accident. It’s by design. pic.twitter.com/Tun9oomJ1v — Mark Vargas (@MarkAVargas) October 9, 2025

«Δεν βρήκα καμιά αξιόπιστη απόδειξη πως υπάρχει κίνδυνος ανταρσίας στην πολιτεία Ιλινόι», ανέφερε η δικαστής Έιπριλ Πέρι, σύμφωνα με ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν το σκεπτικό της ετυμηγορίας της. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας «μη αξιόπιστους» και εκτίμησε πως η ανάπτυξη του στρατού στο Σικάγο «δεν θα έκανε τίποτε άλλο παρά να ρίξει λάδι στη φωτιά την οποία άναψε η εναγόμενη (σ.σ. η ομοσπονδιακή κυβέρνηση)», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Tribune, η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε αμέσως πως θα ασκήσει έφεση.