ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζήτησε να φυλακιστούν ο δήμαρχος του Σικάγο και ο κυβερνήτης του Ιλινόι

Enikos Newsroom

διεθνή

Trump reuters Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Τετάρτη (8/10) τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη του Ιλινόι, Τζι Μπι Πρίτσκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς ότι απέτυχαν να προστατεύουν τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) χωρίς να παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Γκάβιν Νιούσομ: «Τρολάρει» τον Τραμπ με τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ – Δείτε το «επικό» βίντεο

Τα σχόλια του Τραμπ, που δημοσιεύτηκαν στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής, έρχονται, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διέταξε την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις τοπικών και πολιτειακών αξιωματούχων.

«Ο Δήμαρχος του Σικάγο πρέπει να φυλακιστεί επειδή απέτυχε να προστατεύσει τα μέλη της ICE! Ο κυβερνήτης Πρίτζκερ επίσης! Έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο προσωπικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE- Immigration and Customs Enforcement)».

Οι εκπρόσωποι των Τζόνσον και Πρίτσκερ δεν έγινε δυνατόν να βρεθούν άμεσα για να σχολιάσουν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: Δύο νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

ΕΟΦ: προσοχή σε φυτικό σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα καταβληθούν

Νομοσχέδιο ΔΕΘ: Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου – Αναλυτικά όλες οι φορολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους σε 15 δευτερόλεπτα;

iPhone: Θέλει να παρακολουθεί κάθε μέρος που επισκέπτεστε – Δείτε πώς να το αποτρέψετε
περισσότερα
17:48 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Καθυστερήσεις στα αεροδρόμια προκαλεί το «κλείσιμο» του Δημοσίου – Απλήρωτοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Ελλείψεις στο προσωπικό των Πύργων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ προκα...
16:54 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο – σοκ: Τρένο πέρασε πάνω από άνδρα που σκόνταψε ανάμεσα στις ράγες – Σηκώθηκε… ατσαλάκωτος

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή που τρένο περνάει κυριολεκ...
16:38 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Αργεντινή: Ο Μιλέι εμφανίστηκε ως ροκ σταρ σε συναυλία του και «έβαλε φωτιά» στη σκηνή – Αντιδράσεις ότι «ζει σε μια άλλη πραγματικότητα»

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, γνωστός για το εκρηκτικό του ταμπεραμέντο και την αγά...
16:22 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Παρουσίασε Ισραηλινό όμηρο ως Παλαιστίνιο κρατούμενο – Η αντίδραση της οικογένειάς του

Έντονες αντιδράσεις προκλήθηκαν από μία ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ στα social media. Η Σου...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης