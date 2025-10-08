ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζήτησε να φυλακιστούν ο δήμαρχος του Σικάγο και ο κυβερνήτης του Ιλινόι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Τετάρτη (8/10) τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη του Ιλινόι, Τζι Μπι Πρίτσκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς ότι απέτυχαν να προστατεύουν τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) χωρίς να παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Τα σχόλια του Τραμπ, που δημοσιεύτηκαν στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής, έρχονται, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διέταξε την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις τοπικών και πολιτειακών αξιωματούχων.

Chicago Mayor Brandon Johnson on Trump sending the National Guard: “It’s illegal. Unconstitutional. It’s dangerous. It’s wrong. This is not about deportation. This is not about safety. This is about authoritarianism. It’s about stoking fear. It’s about breaking the Constitution” pic.twitter.com/8qjet9E9xH — Marco Foster (@MarcoFoster_) October 7, 2025

«Ο Δήμαρχος του Σικάγο πρέπει να φυλακιστεί επειδή απέτυχε να προστατεύσει τα μέλη της ICE! Ο κυβερνήτης Πρίτζκερ επίσης! Έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο προσωπικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE- Immigration and Customs Enforcement)».

This is not the first time Trump has tried to have a Black man unjustly arrested. I’m not going anywhere. pic.twitter.com/MQdHtzis3t — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) October 8, 2025

Οι εκπρόσωποι των Τζόνσον και Πρίτσκερ δεν έγινε δυνατόν να βρεθούν άμεσα για να σχολιάσουν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters