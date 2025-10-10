Καιρός: Ηλιοφάνεια και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές, κυρίως στα δυτικά, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος και σήμερα ενώ τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται μόνο στη δυτική Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Τοπικά στα βόρεια πελάγη θα φτάνουν έως 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα αναμένονται έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά να αγγίζει τους 25 βαθμούς.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται επίσης αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά γύρω από την πόλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, φτάνοντας το πρωί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου

Ο Σάκης Αρναούτογλου σημειώνει πως «την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ την Κυριακή θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει το Σάββατο τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου στα νότια, κυρίως σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Την Κυριακή, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κατά 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου».

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στη δυτική Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση, τοπικά στα βόρεια πελάγη 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανεμοι: Στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα θαλάσσια τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 μποφόρ και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα θαλάσσια τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 μποφόρ και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι.

: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα παράκτια και τις Σποράδες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα παράκτια και τις Σποράδες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 με 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά, κυρίως ορεινά και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά, κυρίως ορεινά και βαθμιαία γενικά αίθριος. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια τμήματα.

Γενικά αίθριος καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια τμήματα. Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στα νοτιότερα τμήματα έως 6 μποφόρ.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στα νοτιότερα τμήματα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 23, τοπικά στα Δωδεκάνησα 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 3 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, κυρίως στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες και τα βόρεια τμήματα της Εύβοιας και πιθανόν τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και τη βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-10-2025