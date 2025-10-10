Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες: Να εκκενωθούν οι παράκτιες περιοχές ζητά ο πρόεδρος της χώρας

διεθνή

Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες: Να εκκενωθούν οι παράκτιες περιοχές ζητά ο πρόεδρος της χώρας

Ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδινάντ Μάρκος Τζούνιορ, διέταξε την άμεση εκκένωση των παράκτιων περιοχών, έπειτα από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το νότιο τμήμα της χώρας την Παρασκευή. Οι τοπικές αρχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, καθώς εκφράζονται φόβοι για μετασεισμούς και ενδεχόμενα προβλήματα στις υποδομές.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, οι ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να κινητοποιηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», δήλωσε ο Φερδινάντ Μάρκος Τζούνιορ.

Πηγή: Reuters

