Σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Παγκόσμια Ημέρα Αυγού
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής
- Παγκόσμια Ημέρα Πίκλμπολ
- Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
Γεγονότα
- 680: Η Μάχη της Καρμπάλα: 30.000 στρατιώτες του χαλίφη Γιαζίντ περικυκλώνουν τον σιίτη ιμάμη Χουσαίν Μπιν Αλί, τον οποίο υπερασπίζονται 72 φίλοι και τα δύο παιδιά του. Ο ιμάμης αποκεφαλίζεται με διαταγή του χαλίφη, ο οποίος δεν του συγχωρεί τη γοητεία που ασκεί στα πλήθη. Η μουσουλμανική αίρεση των σιιτών γιορτάζει κάθε χρόνο την «Ασουράχ», τιμώντας τον αδικοσκοτωμένο ιμάμη της, ενώ η Καρμπάλα, που βρίσκεται στο Ιράκ, είναι ιερή πόλη για τους σιίτες.
- 1780: Τροπικός κυκλώνας στην Καραϊβική σκοτώνει πάνω από 22.000 άτομα.
1845: Ανοίγει στην Αννάπολις του Μέριλαντ, η Ναυτική Σχολή των Η.Π.Α. (μετέπειτα Ναυτική Ακαδημία των Η.Π.Α.), με 50 σπουδαστές και 7 καθηγητές.
1846: Ο Άγγλος αστρονόμος Ουίλιαμ Λάσελ ανακαλύπτει τον Τρίτωνα, τον μεγαλύτερο δορυφόρο του πλανήτη Ποσειδώνα.
- 1862: Καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική «Τριανδρία», αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο. (Μεσοβασιλεία)
- 1868: Ο Κάρλος Κεσπέδες ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Κούβας.
- 1871: Κατασβένεται η μεγάλη φωτιά στο Σικάγο, η οποία ξεκίνησε στις 8 Οκτωβρίου από έναν αχυρώνα.
- 1903: Η Έμελιν Πάνκχερστ ιδρύει την Πολιτική και Κοινωνική Ένωση Γυναικών.
- 1908: Αρχίζει να λειτουργεί το Παρθεναγωγείο Βόλου. Σε αυτό φοιτούσαν μόνο κορίτσια, κάτι το οποίο θεωρήθηκε πρωτοποριακό για την εποχή, διότι μόνο αγόρια, ως επί το πλείστον, μπορούσαν να πάνε σχολείο. Διευθυντής του Παρθεναγωγείου είναι ο δημοτικιστής και σοσιαλιστής Αλέξανδρος Δελμούζος,
- 1911: Ξεσπά η επανάσταση Ξινχάι, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρρευση της δυναστείας Τσινγκ, της τελευταίας αυτοκρατορικής αυλής στην Κίνα, και την ίδρυση της Δημοκρατίας της Κίνας.
- 1912: Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τα Σέρβια.
- 1935: Καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το δημοκρατικό πολίτευμα στην Ελλάδα. Επικεφαλής, οι στρατηγοί Παπάγος, Ρέππας και Οικονόμου, «εγκέφαλος» ο Γεώργιος Κονδύλης, θύμα ο πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης.
- 1944: 800 τσιγγανόπουλα εξολοθρεύονται από τους ναζί στο κολαστήριο του Άουσβιτς.
- 1964: Εγκαινιάζεται στη Σύμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα.
- 2005: Στη Γερμανία αποφασίζεται έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις ο σχηματισμός μεγάλου συνασπισμού των Χριστιανοδημοκρατών, Χριστιανοκοινωνικών και Σοσιαλδημοκρατών, με νέο καγκελάριο την Άνγκελα Μέρκελ.
Γεννήσεις
- 1813: Τζουζέπε Βέρντι, ιταλός συνθέτης. («Αΐντα», «Ναμπούκο», «Ριγκολέτο», «Τροβατόρε», «Τραβιάτα»)
- 1928: Μουσταφά Ελ-Αμπαντί, αιγύπτιος ιστορικός και καθηγητής ελληνορωμαϊκών σπουδών, που εμπνεύστηκε τη δημιουργία της δεύτερης Μεγάλης Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.
- 1930: Χάρολντ Πίντερ, άγγλος θεατρικός συγγραφέας. («Πάρτι Γενεθλίων», «Ο Επιστάτης», «Η Προδοσία»).
- 1945: Σωτήρης Χατζηγάκης, Έλληνας πολιτικός
- 1946: Ναότο Καν, Ιάπωνας πολιτικός
- 1953: Μιχάλης Κούσης, Έλληνας αθλητής
- 1954: Φερνάντο Σάντος, Πορτογάλος προπονητής ποδοσφαίρου
- 1963: Ντάνιελ Περλ, Αμερικανός δημοσιογράφος
- 1966: Τόνι Άνταμς, Άγγλος ποδοσφαιριστής
- 1975: Αντώνης Βλοντάκης, Έλληνας υδατοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1831: Γεώργιος Π. Μαυρομιχάλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που δολοφόνησε τον Ιωάννη Καποδίστρια.
- 1951: Γεώργιος Βλάχος, Έλληνας λόγιος και δημοσιογράφος, ιδρυτής της εφημερίδας «Καθημερινή».
- 1963: Εντίθ Πιαφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Εντίθ Τζιοβάνα Γκασιόν, γαλλίδα τραγουδίστρια.
- 1985: Όρσον Γουέλς, Αμερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός
- 1985: Γιουλ Μπρίνερ, Ρώσος ηθοποιός
- 1990: Νικόλαος Παυλόπουλος, Έλληνας γλύπτης
- 1990: Γεώργιος Τενεκίδης, Έλληνας διεθνολόγος
- 2004: Κρίστοφερ Ριβ, Αμερικανός ηθοποιός
- 2010: Τζόαν Σάδερλαντ, Αυστραλή υψίφωνος