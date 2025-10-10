Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές και κατοικίες

Νέες σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις τα ξημερώματα της Παρασκευής εναντίον της Ουκρανίας, πλήττοντας ενεργειακές υποδομές και κατοικημένες περιοχές σε πολλές πόλεις, ανάμεσά τους το Κίεβο και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Από τα χτυπήματα ένα επτάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στο κέντρο του Κιέβου, ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία μετά από πλήγμα ρωσικού drone, προκαλώντας καταστροφές στους 6ο και 7ο ορόφους, στην περιοχή Πετσέρσκι. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε πως στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τόσο drones όσο και πύραυλοι.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε γνωστό ότι οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων πέντε νοσηλεύονται, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε αρκετές συνοικίες της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, στη Ζαπορίζια, στα νοτιοανατολικά της χώρας, drones έπληξαν πολλαπλούς στόχους, σκοτώνοντας ένα επτάχρονο παιδί και τραυματίζοντας δύο ακόμη άτομα. Από τα πλήγματα προκλήθηκε πυρκαγιά σε κατοικία, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης της περιοχής.

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Γκρίντσουκ, επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις. Όπως τόνισε, «οι τεχνικοί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες». Σε ανάρτησή της στο Facebook σημείωσε ότι τα συνεργεία θα ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας.

Πηγές: Reuters, AFP

