Βάνα Μπάρμπα: «Στην ηλικία μου, θα ήθελα να είμαι μια γυναίκα που εκπέμπει γοητεία»

Enikos Newsroom

lifestyle

Βάνα Μπάρμπα

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε στο ένθετο Secret των «Παραπολιτικών», σε μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε στον ηλικιακό ρατσισμό και στο αν αποδέχεται ακόμη τον χαρακτηρισμό «ερωτικό σύμβολο».

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε ότι δεν έχει βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, αλλά παραδέχτηκε πως κουράστηκε να ακούει σχόλια για το πέρασμα του χρόνου. «Όχι, αλλά έχω βαρεθεί να μου λένε “ξέρετε, έχουμε μεγαλώσει μαζί σας”. Αυτή είναι η αλήθεια, έχουν περάσει τα χρόνια. Εγώ κοντεύω τα 60», είπε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε λέγοντας ότι στον επαγγελματικό χώρο δεν έχει αντιμετωπίσει διακρίσεις λόγω ηλικίας, επειδή είναι γνωστό πρόσωπο. «Αν δεν ήμουν, σίγουρα θα είχα πέσει σε αυτό το κομμάτι. Ποιος θα πάρει μια 60άρα για παρουσίαση, όταν υπάρχουν οι bimbo με τα ξανθά μαλλιά, οι οποίες μπορεί να λένε του κόσμου τις ανοησίες, ειδικά στη δική μας τη χώρα και στα Βαλκάνια;» τόνισε.

Σε ερώτηση για το αν αποδέχεται ακόμη τον τίτλο του ερωτικού συμβόλου, η ηθοποιός απάντησε αρνητικά. «Όχι, όχι, με τίποτα. Στην ηλικία μου, αυτό που θα ήθελα είναι να είμαι μια γυναίκα που εκπέμπει γοητεία. Αυτό μπορώ να πω και στις γυναίκες: αγαπήστε τον εαυτό σας· δεν σταματάει η ζωή. Μπορούμε και μετά τα 60 να ζήσουμε υπέροχα. Δεν χρειάζονται χιλιάδες πλαστικές επεμβάσεις», δήλωσε.

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου και αν δεν τα βρεις με την ψυχή σου… Το Άλφα και το Ωμέγα είναι αυτό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες ώρες ύπνου το βράδυ μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες για πρόωρο θάνατο;

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Κώστας Τσιάρας: Ξεκινά σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς – Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα κ...

Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις, η υψηλή τεχνολογία, η καινοτομία και η γυ...

Το νέο μοντέλο AI της Google χρησιμοποιεί broswer όπως εσείς

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:41 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννα Μπούκη: «Μου αρέσει που έχω κρατήσει το επίθετο του συζύγου μου – Είμαι περήφανη για εκείνον»

Για τη σχέση της με τον σύζυγό της, δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, αλλά και στην απόφασή της να ...
23:42 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Συγκινεί για την απώλεια των γονιών του – «Ας φύγει για να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει»

Για το πένθος που βίωσε με την απώλεια των γονιών του, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους π...
17:31 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Αργύρης Πανταζάρας: «Δεν ακούγονται οι φωνές που πραγματικά πρέπει να ακουστούν – Σε αυτό βοηθάει και η παραπληροφόρηση»

Για την αντίσταση που πρέπει να κάνει κανείς στον θόρυβο από τις πολλές φωνές που ακούγονται σ...
12:55 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Δανάη Παππά για Βασίλη Μπισμπίκη: «Με σόκαρε… Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε ένα θέμα που δεν έχω σχέση;»

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη ρωτήθηκε η Δανάη Παππά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης