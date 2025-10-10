Βάνα Μπάρμπα: «Στην ηλικία μου, θα ήθελα να είμαι μια γυναίκα που εκπέμπει γοητεία»

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε στο ένθετο Secret των «Παραπολιτικών», σε μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε στον ηλικιακό ρατσισμό και στο αν αποδέχεται ακόμη τον χαρακτηρισμό «ερωτικό σύμβολο».

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε ότι δεν έχει βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, αλλά παραδέχτηκε πως κουράστηκε να ακούει σχόλια για το πέρασμα του χρόνου. «Όχι, αλλά έχω βαρεθεί να μου λένε “ξέρετε, έχουμε μεγαλώσει μαζί σας”. Αυτή είναι η αλήθεια, έχουν περάσει τα χρόνια. Εγώ κοντεύω τα 60», είπε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε λέγοντας ότι στον επαγγελματικό χώρο δεν έχει αντιμετωπίσει διακρίσεις λόγω ηλικίας, επειδή είναι γνωστό πρόσωπο. «Αν δεν ήμουν, σίγουρα θα είχα πέσει σε αυτό το κομμάτι. Ποιος θα πάρει μια 60άρα για παρουσίαση, όταν υπάρχουν οι bimbo με τα ξανθά μαλλιά, οι οποίες μπορεί να λένε του κόσμου τις ανοησίες, ειδικά στη δική μας τη χώρα και στα Βαλκάνια;» τόνισε.

Σε ερώτηση για το αν αποδέχεται ακόμη τον τίτλο του ερωτικού συμβόλου, η ηθοποιός απάντησε αρνητικά. «Όχι, όχι, με τίποτα. Στην ηλικία μου, αυτό που θα ήθελα είναι να είμαι μια γυναίκα που εκπέμπει γοητεία. Αυτό μπορώ να πω και στις γυναίκες: αγαπήστε τον εαυτό σας· δεν σταματάει η ζωή. Μπορούμε και μετά τα 60 να ζήσουμε υπέροχα. Δεν χρειάζονται χιλιάδες πλαστικές επεμβάσεις», δήλωσε.

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου και αν δεν τα βρεις με την ψυχή σου… Το Άλφα και το Ωμέγα είναι αυτό».