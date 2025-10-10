ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εντάσεις ΗΠΑ – Βενεζουέλας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως την Παρασκευή, με αντικείμενο την κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Την πρωτοβουλία για τη συνεδρίαση ανέλαβε η Βενεζουέλα, η οποία είχε τη στήριξη της Ρωσίας και της Κίνας — δύο μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας που διατηρούν στενές σχέσεις με το Καράκας. Οι δύο χώρες έχουν επανειλημμένα επικρίνει την αμερικανική πολιτική στη Λατινική Αμερική και υποστηρίζουν τη γραμμή της κυβέρνησης Μαδούρο σε διεθνές επίπεδο.

Πηγή: Reuters