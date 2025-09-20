Εύβοια: Έκπληξη από… απρόσκλητους επισκέπτες – Αγριογούρουνα μπήκαν σε αυλή σπιτιού – ΒΙΝΤΕΟ

Στην Κύμη Ευβοίας, ένα κοπάδι αγριογούρουνων μπήκε σε αυλή σπιτιού αναζητώντας τροφή, προκαλώντας έκπληξη και αναστάτωση στους κατοίκους. Η παρουσία τους σε κατοικημένες περιοχές της Εύβοιας δεν είναι ασυνήθιστη τα τελευταία χρόνια.

Πληροφορίες του evima.gr, αναφέρουν πως το κοπάδι αποτελούνταν από αρκετά ενήλικα αγριογούρουνα, ενώ ανάμεσά τους υπήρχαν και δύο, τα οποία ξεχώριζαν με το χαρακτηριστικό πουά τρίχωμά τους. Οι εικόνες από το περιστατικό έχουν προκαλέσει εντύπωση και γίνονται θέμα συζήτησης στην περιοχή.

Η παρουσία αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές της Εύβοιας δεν είναι σπάνια τα τελευταία χρόνια, καθώς τα ζώα κατεβαίνουν συχνά σε χωριά και πόλεις αναζητώντας τροφή. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, αλλά και για τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν σε καλλιέργειες και περιουσίες.

Το περιστατικό στην Κύμη υπενθυμίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για τον έλεγχο του φαινομένου, ώστε να προστατευθούν τόσο οι κάτοικοι όσο και τα άγρια ζώα που βγαίνουν από το φυσικό τους περιβάλλον.