Mente Fuerte: Συνάντησε τη σωσία της Μαρίας Σολωμού – «Ίδιες»

Μία ευχάριστη συνάντηση είχε πριν από λίγες ημέρες ο Mente Fuerte, ενώ ήταν σε ένα βενζινάδικο. Ο ράπερ γνώρισε τυχαία τη σωσία της Μαρίας Σολωμού και δημοσίευσε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων από την γνωριμία του με την γλυκύτατη γυναίκα, στο προφίλ που διατηρεί στο TikTok.

Απ’ ότι φαίνεται, η σωσίας της Μαρίας Σολωμού εντόπισε τον Mente Fuerte και κατέβηκε από το αμάξι της για να τον γνωρίσει. Στο βίντεο, ο ράπερ τονίζει την ομοιότητά της με την ηθοποιό, λέγοντας πως είναι «Ίδιες!».

Στο βίντεο, η γυναίκα αναφέρει πως: «Εγώ όμως είμαι 60. Αυτή είναι πιο μικρή. Να της πεις είμαι πρώτα εγώ όμως».

Η γυναίκα από το TikTok που έκανε ο ράπερ, φαίνεται πως όντως μοιάζει με την Μαρία Σολωμού σε εμφάνιση και στυλ.