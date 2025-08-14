Σπύρος Μπιμπίλας για Πόπη Χριστοδούλου: «Η ωραία κι αξιόλογη συνάδελφος…» – Η συγκινητική ανάρτηση για την ηθοποιό

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σπύρος Μπιμπίλας

Γνωστή έγινε πριν από λίγες ώρες η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Πόπης Χριστοδούλου. Ο Σπύρος Μπιμπίλας το πρωί της Πέμπτης (14/8) έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, με την οποία θέλησε να «αποχαιρετήσει» την συνάδελφό του.

Ο ηθοποιός και βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», στη δημοσίευσή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησε μερικές φωτογραφίες της Πόπης Χριστοδούλου, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Αντίο Πόπη…Όταν “φεύγουν” νεότεροι άνθρωποι είναι διπλός ο πόνος… Η ευγενική Πόπη Χριστοδούλου, η ωραία κι αξιόλογη συνάδελφος, “έφυγε” ξαφνικά, απο κοντά μας βυθίζοντας σε θλίψη οικογένεια και φίλους. Είχε τελειώσει την ίδια Δραματική Σχολή με μένα, τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, με την οποία πάντα διατηρούσε σχέσεις. Καλό ταξίδι».

Υπενθυμίζεται ότι την είδηση του θανάτου της Πόπης Χριστοδούλου έκανε γνωστή ο φίλος και συνάδελφός της Παναγιώτης Καποδίστριας, με ανάρτησή του στο Facebook προφίλ του.

Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Καποδίστριας έγραψε: «Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις.

Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια; Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά… Εκείνη που δεν θες να τελειώσει… Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ…

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή. Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι… Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου. Τα άλλα θα στα πω μετά. Καληνύχτα…».

