Snik – Mente Fuerte: Από τα diss κομμάτια έγιναν ξανά φίλοι;

Ο Mente Fuerte και ο Snik μπορεί στο παρελθόν να είχαν καλές σχέσεις και μάλιστα να είχαν συνεργαστεί σε 2 τραγούδια που είχαν γίνει μεγάλες επιτυχίες, το «ATH» το 2017 και το «211» το 2019, ωστόσο στην πορεία η φιλία τους χάλασε.

Μόλις τον περασμένο Νοέμβριο ο Mente Fuerte μιλώντας στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών είχε δηλώσει για τον Snik, με αφορμή τα όσα είχε πει για τον ράπερ η Εύη Δρούτσα, πως: «Και εγώ θα του έριχνα ένα χαστούκι. Απλά με εμπνέει».

Η ρήξη στη σχέση των δύο καλλιτεχνών

Από το 2019 έως και το 2020 η σχέση των δύο καλλιτεχνών είχε αρχίσει σταδιακά να χαλάει, με τις κακές σχέσεις που είχαν να φαίνονται και σε Instagram story που έκανε ο ένας για τον άλλον.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, ο Snik και ο Mente Fuerte μπήκαν στα στούντιο και ηχογράφησαν συνολικά 3 diss track, στα οποία ειπώθηκαν βαριές κουβέντες και όλα έδειχναν πως η κίνηση αυτή ήταν η «ταφόπλακα» στη σχέση τους.

Στις 22 Σεπτεμβρίου του 2020 ο Snik κυκλοφόρησε το «Karma», στο οποίο μάλιστα ακούμε και μία τηλεφωνική επικοινωνία τους, με τον Mente Fuerte να προτείνει στον συνάδελφό του να βγουν για έναν καφέ, προκειμένου να μιλήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο «Karma» γίνεται αναφορά και στον Hawk, με τον οποίο ο Mente Fuerte τον Αύγουστο του ίδιου έτους είχε κυκλοφορήσει το «Rudeboys», ένα κομμάτι το οποίο πολλοί είχαν θεωρήσει πως απευθύνεται στον Snik.

Δύο μόλις μέρες αφότου είχε κυκλοφορήσει το diss track του Snik, ο Mente Fuerte θα απαντήσει μουσικά, με το «211». Ο καλλιτέχνης θα ξεκινήσει και ο ίδιος το κομμάτι του με μία ηχογραφημένη τηλεφωνική επικοινωνία τους.

«Είπα στον κόσμο πως δεν κάνω άλλο Instagram beef, πετάω κάτω το μικρόφωνο, it is what it is», θα ακούσουμε τον ράπερ να λέει στο τέλος του κομματιού του, το οποίο θα είναι και το τελευταίο που θα κυκλοφορήσει για το πρώην φίλο του.

Ο Snik θα δημιουργήσει ακόμα ένα τραγούδι, το οποίο θα δημοσιευτεί στις 25 Σεπτεμβρίου. Σε αυτό θα αναφερθεί στη συνάντηση που είχε με τον Mente Fuerte το βράδυ που κυκλοφόρησε το «211». Το «Muerto», θα κλείσει τον κύκλο των diss track ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

Πέντε χρόνια μετά ήρθε η συμφιλίωση

Μέσα στα 5 χρόνια που ακολούθησαν, ο Snik και ο Mente Fuerte δεν φαίνεται πως είχαν βρει λύση στη μεταξύ τους κόντρα και ακολουθούσαν χωριστούς μουσικούς δρόμους.

Όλα όμως φαίνεται πως άλλαξαν πριν από λίγο καιρό και οι δύο καλλιτέχνες άρχισαν και πάλι, ύστερα από χρόνια, να κάνουν παρέα. Μάλιστα τα ξημερώματα της Τρίτης (13/5) ο Snik ανέβασε ένα Instagram story με τον Mente Fuerte.

Στο βίντεο βλέπουμε τους δύο ράπερς να βρίσκονται σε ένα σαλόνι και να πίνουν ευδιάθετοι τα ποτά τους.

Μένει να δούμε αν ο Snik και ο Mente Fuerte θα μιλήσουν ποτέ δημόσια για το πώς συμφιλιώθηκαν, καθώς και αν θα κυκλοφορήσουν μαζί κάποιο νέο κομμάτι.