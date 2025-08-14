Σίσσυ Χρηστίδου: «Σ’ αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις…» – Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του μεγάλου γιου της

Τα γενέθλιά του είχε την Τετάρτη (13/8) ο μεγαλύτερος γιος της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη, Φίλιππος-Ραφαήλ. Η ευτυχισμένη μητέρα το βράδυ έκανε μία πολύ όμορφη και τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, στην οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της και ορισμένες φωτογραφίες. Στα στιγμιότυπα παίρνουμε μία γεύση για το πώς γιόρτασε το πρωτότοκο παιδί της παρουσιάστριας και του μουσικού την σημαντική για εκείνον μέρα.

Όπως μπορούμε να δούμε, ο Φίλιππος-Ραφαήλ έκοψε δύο τούρτες για τα γενέθλιά του, τα οποία γιόρτασε στην Χαλκιδική. Η πρώτη ήταν μία κλασσική σοκολατένια και η δεύτερη μία εντυπωσιακή διώροφη, η οποία είχε πάνω της και μία κορώνα.

Σε μία από τις φωτογραφίες η Σίσσυ Χρηστίδου ποζάρει με τον γιο της, στη διάρκεια της εξόρμησής τους σε παραλία.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η παρουσιάστρια και ευτυχισμένη μητέρα έχει γράψει: «Ψυχή μου… 17 χρόνια μαμά σου και μόλις μπήκες στον τελευταίο χρόνο που θα διανύσεις σαν παιδί…

Χρόνια σου πολλά αστέρι μου… Γεμάτα φως σαν αυτό που γεμίζεις τις ζωές μας… Σ’ αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις…».