Σίσσυ Χρηστίδου: Το ξεχωριστό «αντίο» στα Κύθηρα – «Κάθε τέλος μια νέα αρχή»

Μετά από ολιγοήμερες διακοπές ξεκούρασης, δράσης και εξερεύνησης, η Σίσσυ Χρηστίδου αποχαιρετά τα Κύθηρα. Με μια ξεχωριστή ανάρτηση η παρουσιάστρια είπε το δικό της «αντίο» στο πανέμορφο νησί, ανεβάζοντας μια καρδιά όπου αναγράφεται: «Κάθε τέλος μια νέα αρχή».

Η δημοφιλής παρουσιάστρια της εκπομπής του MEGA, «Χαμογέλα και Πάλι!» είναι έτοιμη να επιστρέψει στην καθημερινότητα μέχρι τις επόμενες αποδράσεις της.

H Σίσσυ Χρηστίδου αναγνώρισε όλα τα συστατικά μίας αληθινής ταξιδιωτικής εμπειρίας στα Κύθηρα, στο νησί που γεννήθηκε η Αφροδίτη, σύμφωνα με τη μυθολογία.

To απόγευμα του Σαββάτου, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από στιγμιότυπα που κατέγραψε στο νησί με μουσική υπόκρουση το soundtrack της ταινίας «Minari», του Emile Mosseri.