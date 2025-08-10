Σίσσυ Χρηστίδου: Το ξεχωριστό «αντίο» στα Κύθηρα – «Κάθε τέλος μια νέα αρχή»

Enikos Newsroom

lifestyle

Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou

Μετά από ολιγοήμερες διακοπές ξεκούρασης, δράσης και εξερεύνησης, η Σίσσυ Χρηστίδου αποχαιρετά τα Κύθηρα. Με μια ξεχωριστή ανάρτηση η παρουσιάστρια είπε το δικό της «αντίο» στο πανέμορφο νησί, ανεβάζοντας μια καρδιά όπου αναγράφεται: «Κάθε τέλος μια νέα αρχή».

Σίσσυ Χρηστίδου: Βούτηξε σε ναυάγιο με στιλ… Λάρα Κροφτ – ΦΩΤΟ

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΚΥΘΗΡΑ

Η δημοφιλής παρουσιάστρια της εκπομπής του MEGA, «Χαμογέλα και Πάλι!» είναι έτοιμη να επιστρέψει στην καθημερινότητα μέχρι τις επόμενες αποδράσεις της.

H Σίσσυ Χρηστίδου αναγνώρισε όλα τα συστατικά μίας αληθινής ταξιδιωτικής εμπειρίας στα Κύθηρα, στο νησί που γεννήθηκε η Αφροδίτη, σύμφωνα με τη μυθολογία.

To απόγευμα του Σαββάτου, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από στιγμιότυπα που κατέγραψε στο νησί με μουσική υπόκρουση το soundtrack της ταινίας «Minari», του Emile Mosseri.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:14 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Ευτύχης Μπλέτσας: Viral το βίντεο με το γκρέμισμα κολώνας στον Εύοσμο – «Έκανα βλακεία, πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ευτύχη Μπλέτσα και το απρόοπτο πο...
19:33 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Έλιωσε» με το δώρο που δέχθηκε από τον 3 ετών γιο της, Κίμωνα

Μια πολύ τρυφερή στιγμή μοιράστηκε με τους ακολούθους της η Χρύσα Μιχαλοπούλου, δημοσιεύοντας ...
16:26 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Νάσος Ασημακόπουλος: «Η Έλενα Παπαρίζου θα έχει πάντα μακριά μαλλιά γιατί της δίνουν κίνηση στη σκηνή» – Ο γνωστός κομμωτής αποκαλύπτει αγαπημένα χτενίσματα των διασήμων

Ο κομμωτής που εμπιστεύεται η σόουμπιζ, Νάσος Ασημακόπουλος, αποκαλύπτει στο enikos.gr τα αγαπ...
15:45 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Συγκλονίζει ο Μιχάλης Μητρούσης: Mε «σκέπασε» η Παναγία και δεν σκοτώθηκα

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο παραχώρησε ο Μιχάλης Μη...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια