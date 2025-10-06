Σπύρος Μπιμπίλας: «Με ενοχλεί περισσότερο το απερίγραπτο κουτσομπολιό – Δεν μπορεί να το σηκώσει η συνείδηση μου»

Σπύρος Μπιμπίλας

Νέες δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και στους δημοσιογράφους παραχώρησε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σπύρος Μπιμπίλας: «Έδωσα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε»

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός επισήμανε τόσο όσα τον ενοχλούν σήμερα στην ελληνική τηλεόραση όσο και την χαιρεκακία που ο ίδιος δεν διέκρινε στο metoo από συναδέλφους του.

Ειδικότερα, ο Σπύρος Μπιμπίλας παραδέχθηκε αρχικά πως «στην τηλεόραση σήμερα με ενοχλεί περισσότερο το απερίγραπτο κουτσομπολιό. Δεν μπορεί να το σηκώσει η συνείδηση μου όλο αυτό. Όλοι οι άνθρωποι που είμαστε κάπως δημόσια πρόσωπα σχολιαζόμαστε ποικιλοτρόπως και πολλές φορές έχει τύχει να είμαι σε μια εκπομπή, να με εκθειάζουν ενώ συνεντευξιάζομαι και την άλλη μέρα το πάνελ να λέει απίστευτα πράγματα για μένα».

«Με το Πρωινό του ΑΝΤ1 δεν ξαναείχαμε επαφή από εκείνη την ημέρα. Ακόμα και αν με πάρουν όμως για να πάω καλεσμένος, όχι, φέτος δεν θα πάω», είπε ο γνωστός ηθοποιός.

«Δεν νομίζω ότι υπήρξε χαιρεκακία στο metoo. Έπρεπε οι άνθρωποι που τόλμησαν να στηλιτεύσουν συμπεριφορές να δικαιωθούν. Εγώ ήμουν κοντά στους αδύναμους που δεν είχαν φωνή» πρόσθεσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

