Σπύρος Μπιμπίλας: «Έδωσα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου ήταν το πρωί της Τρίτης (19/8) ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο επιτυχημένος ηθοποιός και βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας» αναφέρθηκε και στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, την οποία χαρακτήρισε «ορόσημο» στη ζωή του. Ακόμα, μίλησε για το μάθημα ζωής και την απόφαση που πήρε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Σπύρος Μπιμπίλας εξομολογήθηκε πως: «Είμαι πολύ καλά, έπειτα από μια πιεστική περίοδο και έχω πάρει καλές αποφάσεις για το μέλλον μου. Βλέπω πιο καθαρά τα πράγματα, γιατί πραγματικά κάποια πράγματα του παρελθόντος τα άφησα πίσω μου ως κάτι σκοτεινό και κοιτάζω μπροστά προς το φως!».

Συνεχίζοντας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Πιστεύω ότι η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν ορόσημο για μένα στη ζωή μου και τα όσα έζησα μέσα από αυτό και μέσα από το “Me Too”. Μου άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα ως προς το πόση εμπιστοσύνη πρέπει να έχω στους ανθρώπους. Ως προς το πόσο πρέπει να προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου και όχι τόσο τους εαυτούς των άλλων ανθρώπων. Θέλω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου που μου μένουν, που δεν ξέρουμε πόσα είναι, να τα περάσω πολύ ευχάριστα και όχι δυσάρεστα».

«Έδωσα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε και αυτό ήταν μεγάλο μάθημα ζωής για μένα. Είχα αποφασίσει να κάνω αγωγές σε κάποιους που είπαν ψέματα στα δικαστήρια ή που μίλησαν πολύ άσχημα για μένα. Τελικά αποφάσισα ότι αν το έκανα, θα τους έδινα βήμα για να μιλάνε κι άλλο, ενώ τώρα τους διέγραψα και πάω μπροστά», πρόσθεσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.