ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί – Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους

Έκρηξη σε εργοστάσιο στρατιωτικών πυρομαχικών στο Τενεσί άφησε πίσω της πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους την Παρασκευή, ανακοίνωσαν οι αρχές στις ΗΠΑ, καθώς δευτερεύουσες εκρήξεις ανάγκασαν τους διασώστες να κρατήσουν αποστάσεις από τον φλεγόμενο χώρο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 19 αγνοούμενους.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην Accurate Energetic Systems, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Hickman. Ο ιστότοπος της εταιρείας αναφέρει ότι κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μια εγκατάσταση οκτώ κτιρίων που εκτείνεται σε μια δασώδη έκταση με λόφους κοντά στο Μπάκσνορτ, μια πόλη περίπου 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

“Έχουμε κάποιους ανθρώπους, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε κάποιους που έχουν πεθάνει”, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς Κρις Ντέιβις σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Ο Ντέιβιντ Στιούαρτ από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Χίκμαν δήλωσε ότι το γραφείο δεν μπορούσε να επαληθεύσει “την έκταση των ζημιών ή των τραυματισμών”.

Η εταιρεία, Accurate Energetic Systems, LLC, βρίσκεται περίπου μια ώρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ, στο Τενεσί, στα όρια των κομητειών Χίκμαν και Χάμφρεϊς, δήλωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάμφρεϊς στο CNN.

🚨 BREAKING A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025

Πολλαπλές υπηρεσίες έχουν ανταποκριθεί στον τόπο του συμβάντος και εργάζονται για την αξιολόγηση και τον περιορισμό της πυρκαγιάς, αλλά προς το παρόν απέχουν από την άμεση περιοχή λόγω ανησυχίας για δευτερογενείς εκρήξεις, ανέφεραν οι αρχές.

Κάτοικοι που ζουν κοντά στις εγκαταστάσεις λένε ότι ένιωσαν τον αντίκτυπο της έκρηξης. “Νόμιζα ότι το σπίτι κατέρρευσε μαζί με εμένα μέσα σε αυτό”, δήλωσε τηλεφωνικά στο Associated Press ο Τζέντρι Στόβερ, ο οποίος είπε ότι μένει πολύ κοντά στο εργοστάσιο.

Η Accurate Energetic Systems, LLC, ειδικεύεται στην κατασκευή στρατιωτικών εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάμφρεϊς. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία παράγει και αποθηκεύει πάσης φύσεως εκρηκτικά για βιομηχανική χρήση και όχι μόνο για στρατιωτική.